蔡英文：预留不时之需 1800亿新台币发现金全民共享

时隔两天，台湾总统蔡英文改口说，要将政府去年的税收还财于民，将剩余的1800亿新台币（下同，约78亿新元）预留不时之需，保留一定额度，以发现金方式全民共享。

台湾去年税收可望超过预算数4500亿新台币，蔡英文在元旦讲话中以“需维持国家因应危机的韧性”为由，宣布暂不发放现金，坦言做出这个决定不容易，引发朝野不满。

蔡英文星期二（1月3日）在脸书发文说，去年全台税收预估将超过预算数4500亿新台币。其中，扣除应分配给地方政府的税收700亿新台币，中央政府可以运用的有3800亿新台币。

蔡英文说，对于中央政府可以运用的3800亿新台币，国安高层上周召开会议，决定规划从三个面向来规划执行：一、用1000亿新台币额外拨补劳保和健保基金财务缺口，同时增加电价补贴。一方面可以减轻劳健保基金的财务压力；另一方面透过源头来平抑物价。这也是“还税于民”的方式之一。

二、用1000亿新台币，启动第一波“加强韧性经济方案”的七项措施。一方面减轻人民在食衣住行上的生活压力，一方面协助迫切需要被帮助的传统产业、农渔业、观光业。

三、至于剩下1800亿新台币的部分，经过这几天的讨论，除了要预留一笔钱因应不时之需外；将保留一定额度，用发现金的方式，来作为全民共享的方案。

蔡英文说，然而，这个方案所需要的法源根据和预算编列，必须经过立法院的同意。行政团队将进行盘点规划，适时提出法案，送请立法院审议，让这项计划可以更周全执行。

蔡英文强调，今年全球经济局势比预期的还要严峻，各个产业势将面临动能减缓的冲击，执政团队也会审时度势，启动因应策略，协助需要帮助的产业，照顾需要帮助的人民。

另据中时新闻网报道，台湾行政院长苏贞昌3日上午视察春节国际包裹检疫前受访时说，总统蔡英文在国安会议给予三点裁示，2日他请各部会首长规划。4500亿新台币税收中，700亿新台币要给地方政府、1000亿新台币补贴劳健保和电价、1000亿新台币作为强韧经济，另外1800亿新台币会预留不时之需，以及用来全民共享。

苏贞昌说，此举必须要有法源根据、预算编列并经立法院同意，不是私下发红包，希望能将整体规划做好，让民众共享经济成长果实，也能因应中国大陆疫情再起、俄乌战争后的通膨等，各方面都要留有因应的余力，不能把钱一次花光。