中国卫健委强调三年来一直同世卫密切沟通

中国国家卫健委官员强调，中国的专业机构和专家在三年疫情中一直同世卫组织保持着密切沟通，愿继续同包括世卫组织在内的国际社会团结合作，助力全球早日终结疫情。

中国境内冠病确诊病例激增引起国际关注，世卫总干事谭德塞呼吁中国更坦诚公开疫情信息，世卫官员2022年12月30日同中国官员会面，并再次要求中国定期通报有关境内疫情的具体数据和疫苗接种情况等。

据澎湃新闻报道，中国国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋星期二（1月3日）下午在国务院联防联控机制发布会上回应说，疫情发生三年，中方始终秉持公开、透明的态度，与世界卫生组织，与世界各国和地区保持着务实的交流合作。

米锋说，中国在2020年1月主动提出并与世卫组织建立了技术交流的机制，中方专业技术部门有关的专业机构和专家三年来一直同世卫组织保持着密切沟通。据不完全统计，双方就疫情防控、医疗救治、疫苗研发、病毒溯源等领域，开展了技术交流60余次，同时中国还和全球180多个国家和地区以及10多个国际组织共同举办技术交流活动300余场，毫无保留地分享中国抗疫经验。

他还说，“新十条”优化措施发布以来，中方已于2022年12月9日、12月30日两次同世卫组织召开技术交流会议，就当前疫情形势、医疗救治、疫苗接种等技术议题进行深入的交流。

