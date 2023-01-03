中国卫健委：农村是做好防疫和医疗保障的重点地区

中国国家卫健委官员说，当前中国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，农村是做好疫情防控和医疗服务保障的重点地区。

据中国央视新闻报道，中国国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋星期二（1月3日）下午在国务院联防联控机制发布会上作上述表示，他还说，老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是健康服务的重点人群。

米锋强调，要抓好农村地区防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等工作，加强日常健康服务，突出重点人群管理，提供分级分类医疗卫生服务，特别是要发挥好中医药的作用。

具体到重点人群如何选用中药防治冠病感染，广州中医药大学副校长、广东省中医院院长张忠德在同场发布会上具体解释说，老年人感染后分三个期，早期症状很轻，老人的用药要早期干预、全程干预，当出现畏寒、发烧、头疼，就要用药对主要症状进行干预，如果以发烧为主，就用清热解毒，寒湿为主；如果以胃肠道为主，就解毒，如果以肺为主，就宣肺解毒。根据症状不同，选择“三方三药”，这三方是很好阻断老年人向重症发展，早期阻断的药物。

对于中医药对冠病重症患者治疗的作用，张忠德说，三年来，中医药对每个重症患者的治疗都取得非常好的效果，获得了中西医结合有效的方案和效果。

另外，对于很多人关注的久咳是否会引发肺炎，中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升说，咳嗽是保护性反射，咳嗽本身不会引起肺炎，如果是肺炎的咳嗽，一定有高烧、喘促、黄黏痰，食欲下降，有炎症感染的表现，如果出现肺炎咳嗽症状，应及时到医院就诊。

如果家里有老人、小孩表述不清，出现咳嗽时就要看他们的精神状态，如果老年人精神萎靡、食欲下降，小孩呼吸急促，口唇紫干，都不是好的现象，应及时送医。