信长星接替吴政隆任中共江苏省委书记 陈刚任青海省委书记

中国地方官员调动持续，同为中共二十届中央委员的信长星和陈刚，分别出任中共江苏省委书记和青海省委书记。

根据中国官方通讯社新华社星期二（1月3日）发布的消息，中共中央日前决定，信长星出任中共江苏省委委员、常委、书记，不再担任中共青海省委书记、常委、委员职务。陈刚则担任中共青海省委委员、常委、书记。

新华社去年12月28日发布消息称，中共中央日前决定，吴政隆不再担任中共江苏省委书记、常委、委员职务，另有任用。

星期二的最新宣布，意味着信长星填补吴政隆留下的空缺，陈刚则顶替信长星的位置。

公开资料显示，信长星生于1963年12月，山东惠民人，拥有经济硕士学位。他曾长期在劳动和社会保障部工作，官至劳动和社会保障部规划财务司司长、办公厅主任。2010年，信长星出任人力资源和社会保障部副部长，2016年出任中共安徽省委副书记，2020年升任青海省长。

卸任江苏省委书记的吴政隆是江苏南京人，出生于1964年11月，仕途历经机械工业部、国家发改委、重庆、山西、江苏。

2007年，现任全国政协主席汪洋担任重庆市委书记期间，吴政隆升任重庆市委常委，万州区委书记，晋身副部级。2007年以后，吴政隆在两任重庆市委书记薄熙来、孙政才领导下工作，并曾在孙政才手下担任过重庆市委秘书长，但他2014年离开重庆到山西担任省委常委、太原市委书记。薄熙来、孙政才落马后，吴政隆的仕途未受影响。

2017年，吴政隆从南京市委书记升任江苏省长，2021年10月接替娄勤俭升任中共江苏省委书记。

根据公开简历，陈刚生于1965年4月，江苏高邮人，拥有理学博士学位。他长期在首都北京工作，2012年官至北京市常委。翌年，陈刚跨省履新，出任贵州省委常委、贵阳市委书记，2017年再度跨省履新，出任河北省委常委，之后兼任河北省委党组副书记，河北雄安新区党工委书记、管委会主任。2021年，陈刚中华全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记，直至这次履职。