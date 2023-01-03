中国多地出台春节稳岗留工政策为员工发就业补贴

再过两个星期就是春节了，中国多地出台稳岗留工政策，促进员工留住、就业稳住、生产持续。

据澎湃新闻星期二（1月3日）报道，上海市去年12月24日发布十条政策措施，其中给予电商平台和邮政快递企业一线人员发放补贴的措施引发关注。之后，江苏、浙江、福建、江西、新疆等省份的多个重要城市也陆续出台稳岗留工政策，发放就业补贴和提供扶持政策，鼓励员工加快返岗复工，并在工作地点度过春节。

上海市发布的稳岗政策提出，将阶段性发放稳岗补贴。鼓励电商平台和邮政快递企业持续提供快递、外卖服务，在2022年12月25日至2023年1月27日期间对重点监测的电商平台和邮政快递企业，给予上岗工作的一线人员每人每天60元人民币（下同，约12新元）补贴；对元旦期间和春节期间上岗工作的一线人员，给予每人每天150元人民币补贴。

稳岗政策鼓励重点工程建设施工项目不停工、少停工，在补贴期间，当日实际上岗人数达到2022年11月末实际上岗人数80%以上的重点工程建设施工项目，给予上岗工作的一线人员每人每天100元人民币补贴。补贴经费由市、区两级财政共同保障。

南京市出台的春节留工稳岗11条措施提出，将对租赁使用国有产权房屋的小微企业和个体工商户给予春节当月租金减半优惠；延续实施阶段性降低失业保险费率政策，落实社保费缓缴、社保补贴、培训补贴等稳就业政策。

稳岗措施对不裁员或少裁员的企业，按规定实施失业保险稳岗返还等支持政策。鼓励企业通过发放留岗红包、过年礼包等方式，引导外地员工就地过年。对春节期间留工保供、项目连续施工的企业，按实际留宁过年外地参保（或户籍）员工每人500元人民币的标准发放一次性留工补助。

苏州市“稳岗十条”则鼓励各地按照生产经营实际需要，采取发放留岗红包、改善就餐条件、就近安排文娱活动等措施，以岗留工、以薪留工。春节期间（2023年1月21日至1月27日），重点企业安排非苏州户籍职工在苏过节的，苏州将按不低于每人500元人民币的标准给予企业慰问补贴。

根据“稳岗十条”，1至2月份企业吸纳首次来苏就业的非苏州户籍人员，且与其签订一年及以上劳动合同并连续参加社会保险三个月及以上的，苏州将按不低于每人500元人民币的标准给予企业来苏就业补贴。对符合相关要求的外卖快递配送平台，达到相应配送单量要求的在岗一线从业人员每人每天补贴50元人民币。

浙江温州鼓励企业通过发放留岗红包、过年礼包、改善工作和生活条件等方式，吸引外地员工就地过年。对春节期间留工的外地员工人数30人以上的企业，按外地参保员工（外地以身份证前四位为准，2023年1月和2月参加职工养老保险）每人500元人民币的标准发放一次性留工补助。留温时间以2023年1月6日至2月5日未离开温州市为准。

除发放一次性稳就业奖补，福建泉州当地对经当地工信部门认定，采取措施稳定职工队伍、2023年春节当月保持连续生产的重点企业（规上工业企业），以2023年1月份该企业参加失业保险职工人数为基数，按每人1000元人民币的标准进行奖补，每家企业奖补金额最高不超过15万元人民币。“两节”期间按每户1000元人民币标准，安排慰问“苦、脏、累、险”岗位职工、节假日坚守一线岗位职工、新就业形态职工及因疫致困职工等群体。鼓励非泉州籍职工的父母到泉团圆过年，对父母到泉团圆过年的部分一线职工家庭按每户1000元人民币标准开展关爱慰问活动。

新疆乌鲁木齐当地提出，对此前受疫情影响无法正常生产经营七天以上的企业，按照每名参保职工500元人民币的标准发放一次性留工培训补助。截至2023年1月1日，当地已基本完成发放工作，对6万9928家单位共发放2.79亿元人民币。