下午察：从被抢购到被甩卖的抗原检测试剂

“我不要了，烂大街了，现在看到这个东西就头疼！”

微博上流传的这一句话，反映当前部分中国民众对抗原检测试剂的心理写照，面对堆积如山的抗原检测试剂，不知如何是好。

中国正面临着冠病暴发三年多来，最大的一波感染潮。然而，曾一度热卖得全面断货的抗原检测试剂如今却难以脱手，市场行情在短短一个月内犹如坐过山车，从最高点跌至低谷。

从 “ 一支难求 ” 到 “ 一支难脱 ”

中国官方去年12月出台“新十条”优化防疫措施后，过去两年多主导着中国“动态清零”防疫方针的核酸检测退场，抗原检测顺势入场成了炙手可热的防疫物资。民众得顶着12月冬季寒冷的天气，定闹钟排长队在药店外等待，只为了买到那一小盒试剂。

中国放宽疫情管控措施后，抗原检测成为炙手可热的防疫物资之一。图为中国民众去年12月7日在药房门口排队买药。（路透社）

在淘宝、京东等多个电商平台中，多家厂家直营店铺的抗原检测试剂都已“缺货”、甚至下架，部分药店旗舰店则显示“抢购”字眼。叮当快药数据显示，去年11月下旬，叮当快药上抗原试剂盒周订单量相较上旬周订单量增长超八倍。京东健康相关负责人也说，11月28日至12月4日，京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比前一周增长344%。

有中国民众说，在线上网购平台蹲了五天，还是没办法抢到，可见抗原试剂市场的火爆程度。

抗原试剂的供应短缺促使中国民众和中间转售商倾向于大量购买囤积。在这一波抢购和囤货潮的叠加影响下，抗原检测试剂的价格自然也就水涨船高。

中国浙江省都市报《都市快报》今年1月1日报道采访的一名来自杭州的楼女士回忆道，她见证了抗原检测试剂从12月初的3元多（人民币，下同，约0.58新元）一支，一路涨到10元一支，最后全网断货一支难求的过程。

她说：“12月13日那天上网随便搜索了一下，排第一位月销3万的抗原检测试剂，已经挂到了8789元一盒。” 除了有一个售价222元/盒的卖家，其他卖家的挂价在3000元到8000多元不等。 “太离谱了！一看这个价格就明摆着没货，不想让人拍。”

然而，这一波抢购潮没持续多久，就完全变了样。《都市快报》星期天（1月1日）的报道称，原来在各地药片一盒难求，需要排长队才能买到的抗原检测试剂，这两天基本上“随到随买”，杭州市每家药店门口都能看到它们。

位于杭州市丰潭路上的一家华东武林大药房，大门口的桌子上堆放着两种不同规格的抗原检测试剂。（互联网）

位于浙江省杭州城西丰登街上的海王星辰大药店，收银处显眼位置也摆放着不少抗原检测试剂，工作人员说，现在来购买基本上都有货。“两三天前就随到随买了。”

位于杭州市的海王星辰大药店，收银处显眼位置摆放着不少抗原检测试剂。（互联网）

除了杭州，上海、南京等多个城市药品店内的抗原检测试剂储备也都充足，每支单价4至6元不等，一盒的价格也在50元左右，价格比一个月前明显下滑。

同时，网络平台上也有不少商家为抗原试剂打折促销。某网络平台商家出售的20支装抗原试剂，从原价45元降价到36.7元且包邮，平均每支不到2元。

面对这一反转，部分民众乐了，但早前大量囤货中间卖家急了。因为抢购潮不再，这些堆积的货物不知该如何处理，搞得他们一个头两个大，甚至还出现了甩卖的情形。

微博上有个“抗原超话”，原本是中国网民分享抗原检测试剂购买渠道的平台，现在已然成了大型闲置转让现场。不少网民只能哀嚎：“亏本处理，求求大家快收了吧，现货秒发！” “我不要了，烂大街了，现在看到这个东西就头疼！”这句话也从超话中流传出。

许多网民在“抗原超话”上尝试将手上有的抗原试剂囤货转让出去。（互联网）

然而，这些微博帖文并没有求到更多买家，反而引出了更多想要转让抗原检测试剂的网民，可见民众抢购抗原试剂的热潮已被熄灭。

原来一支都难以入手，如今一支都难以脱手，这一对比性极强的画面也引起中国网民的关注。“抗原检测试剂遭甩卖”星期一（1月2日）下午登上微博热搜榜。截至星期二下午，相关话题已累积2.2亿阅读量。

有中国网民较乐观地认为，有很多人已经“阳康”（意即“确诊后康复”），那抗原检测就不再那么必要，也显示冠病疫情高峰已经过去，2023年一切将回归正常。

但更多网民将矛头指向借机贩卖黄牛试剂的中间卖家，认为他们之前囤积了那么多货物，等着大赚一笔，如今却因囤积太多货物只能堆积，是他们的报应，更嘲讽“那些货就留着过年堆积木吧”。

供需不平衡的抗原试剂

中国放宽疫情管制后，直到今天染疫人数都不断在上升，理应会有更多人需要抗原检测试剂，以定期自我检测。当前的情况跟预期相反，主要原因或在于供需不平衡。

抗原试剂抢购潮发生后不久，2022年12月27日，中国国务院联防联控机制举办新闻发布会，国家疾控局副局长常继乐就要求，各地要保证社区保留足够数量的便民核酸检测点，保证零售药店、网络销售电商要有充足的抗原检测试剂，来满足居民的检测需求。

法新社去年12月的报道还说，中国政府在全国范围内征用了10多家药品和抗原试剂盒工厂，来应付各地因大规模冠病感染潮而出现的医疗物资短缺局面。去年12月中旬，多家抗原试剂生产龙头，如明德生物、丽珠集团等均表示在加班加点生产以保证抗原试剂供应。

中国政府据报去年12月在全国范围征用多家药厂。图为江苏省一家药厂的工人去年12月12日在生产线上检查治疗感冒的中成药。（法新社）

此外，中国公安局也多次采取行动对倒卖抗原试剂的行为进行打击。

在官方大力推动下，抗原试剂等医疗物资的供应实现了大幅度的提升。每日经济报道星期一引述阿里健康方面人士提供的资料，称目前淘宝天猫上退热类药品、连花清瘟、N95口罩、冠病抗原自测盒、体温计、制氧机、酒精消毒品等商品的供应量正全面恢复。

天猫方面说，目前抗原检测试剂盒的日均供应量相比之前已增长超过一倍，抗疫相关商品的48小时发货率本周已升至80%，并预计下周可恢复至日常水平。其中N95口罩价格最低已恢复至2元/只，抗原自测试剂盒单价最低已降至5元以下。

与此同时，随着中国走上疫后复常之路，中国政府在很多场合下也不再要求民众进行抗原检测，或提交阴性检测证明，检测大多时候已成民众的个人意愿或需求。

这对过去两年多，天天被迫做核酸、早已闻“核酸”丧胆的中国民众来说，当阴性检测不再强制规定时，他们自愿做检测的意愿有多高或许不言自明。此外，中国“羊”（意即“染疫”）和“阳康”的人越来越多，他们也自然不会再更频繁地做检测。

在微博上，已有不少网民对抗原检测的必要性提出质疑，甚至嗤之以鼻，认为进行抗原检测即不会让自己“阳康”，准确性也不比核酸检测高，“羊了测不测，有啥意义”，“免费给我都不要”。

供应大幅增加，但需求并没有显著上升，中间卖家要在这时候将手上堆积的货物脱手，想当然不会那么容易，到最后沦落至被甩卖的下场也不难预见。

被甩卖的不只是抗原试剂

与抗原检测试剂的命运相同，血氧仪也经历了身价大涨至回跌的过程。

中国都市融媒体平台“橙柿互动”去年12月曾报道，“鱼跃”血氧仪在去年9月的售价只有89.4元，但到了同年12月，同样一台血氧仪的售价短短三个月飙涨至339元，涨幅近2.8倍。

虽然目前血氧仪的价格仍处于高位，不少热门的型号仍需要预订，但在杭州的一些药店里，已经能买到200元以内的指夹血氧仪。

此外，随着中国不再进行大规模核酸检测，以往大街小巷随处可见的核酸采样亭因无以为继，也开始在网上拍卖，售价从数百元到上万元不等，但始终无人问津。北京、上海、广州、深圳等约数万个核酸采样点要如何处置，至今仍是一个难题。同样在疫情放宽后“丢失饭碗”的核酸采样员也在为工作前景烦恼着。

一些无以为继的核酸采样亭在互联网上被拍卖。（互联网）

疫情暴发三年多来，抗原试剂、口罩、血氧仪等医疗物资随之兴起，成了人们生活中的一部分。但疫情终究会退场，这些医疗物资也必将逐渐淡出人们的视野。抗原检测试剂被当成“烂大街”甩卖，或许只是中国在走出疫情踏上复常之路的一个小插曲，也意味着中国民众面对这场世纪大疫的心态渐渐在转变。