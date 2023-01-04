李桥铭已任解放军陆军司令员

中国解放军陆军上将李桥铭在中共二十大当选中央委员后，星期二（1月3日）首度以陆军司令员的身份公开亮相。

解放军陆军政治工作部微信公号“人民陆军”星期二晚通报，2023年首个工作日，陆军组织2023年开训动员。会上宣读了2022年陆军军事训练先进单位和个人表彰通报，陆军司令员李桥铭作动员讲话，陆军政治委员秦树桐主持仪式。

上述信息显示，李桥铭已任陆军司令员。

公开资料显示，李桥铭现年61岁，河南洛阳偃师人，15岁参军，长期服役于原广州军区，2010年任原广州军区第41集团军参谋长，2013年升任原第41集团军军长，跻身正军级；2011年晋升少将军衔。

军改后，2016年初，李桥铭从驻扎广西柳州的第41集团军北上山东济南，履新北部战区陆军首任司令员，跻身副战区级。

仅一年半后，2017年夏季，李桥铭接替转任中央军委后勤保障部长的宋普选上将，履新北部战区第二任司令员，跻身正战区级，并于2017年7月晋升中将军衔。

据财新网报道，一般而言，从战区陆海空军司令员升任战区司令员，大多会跨战区交流晋升，而李桥铭是直接升任所在战区司令员。

在2019年10月建国七十周年阅兵中，李桥铭等代表各自战区担任战旗方队指挥员领队。2019年12月，李桥铭晋升陆军上将军衔。

2022年9月，李桥铭不再担任北部战区司令员。当月21日，中共中央军事委员会召开国防与军队改革研讨会，他被发现配戴陆军胸标，显示可望升任陆军司令员。

2022年10月22日，李桥铭当选中共二十大中央委员。