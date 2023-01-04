欧盟将对来自中国的旅行者实施协调限制政策

欧盟成员国为协调限制来自中国的旅行者做好了准备，包括可能的旅行前强制检测。

《华尔街日报》报道，欧盟的这一决定有望在周三（1月4日）获得通过。在北京方面在未来几天取消旅行限制之前，欧盟成员国将效仿美国的决定，收紧对来自中国的入境人员的限制。包括法国、西班牙和意大利在内的几个欧盟成员国已宣布对来自中国的入境人员实施独立管控。

中国上个月称，将取消对入境该国的旅行者的几乎所有剩余的隔离和冠病检测限制，这引发了对进出中国的飞机票的需求激增。此前，中国已于上个月决定撤销该国三年来的许多清零防疫政策。

周二（1月3日），一个来自欧盟成员国的卫生专家小组连续第二周与布鲁塞尔当局会面，讨论这一情况。一个欧盟危机管理小组将于周三举行会议，以决定协调措施，不过最终将由成员国各自决定实施何种措施。

欧盟的执行机构欧盟委员会的卫生发言人周二晚间在会议结束后说，布鲁塞尔将在周三建议批准一些措施，包括在来自中国的航班上要求乘客佩戴口罩，加强对入境航班上的废水进行冠病病毒监测，在机场进行基因组监测以检查新的冠病病毒变体，以及加强对旅行者的跟踪。

该发言人说，还将讨论对打算从中国出发的旅行者进行预检的建议，大多数国家都赞成这样做。

美国上周已决定要求来自中国大陆、香港和澳门的游客提供冠病检测的阴性证明。

