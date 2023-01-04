中国财长：拟适度加大财政政策扩张力度

中国财政部长刘昆重申，应计划适当增加财政支出、加力提效积极的财政政策以帮助中国经济复苏，并承诺要预防系统性风险。

新华社星期二（1月3日）刊发刘昆的专访内容。刘昆受访时坦言，中国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。应对这些风险挑战，中国政府必须加大财政宏观调控力度，优化政策工具组合，在有效支持高质量发展中，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

他说，中国需要在财政支出强度上加力，统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模；专项债投资拉动上也需要加大力度，合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力；最后是在推动财力下沉上加力，持续增加中央对地方转移支付，向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢兜实基层“三保”底线。

刘昆受访时也承诺要加强政府债券管理，开“前门”、堵“后门”，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

他说，截至目前，中国政府债务余额占国家生产总值（GDP）的比重，低于国际通行的60%警戒线，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平，风险总体可控。

此外，中国政府也将加强规范管理地方政府融资平台公司，持续规范融资管理，严禁新设融资平台公司；规范融资信息披露，严禁与地方政府信用挂钩；妥善处理融资平台公司债务和资产，剥离其政府融资职能，防止地方国有企业和事业单位“平台化”。