美国前工程师因串谋为中国从事间谍活动罪被判监禁

美国司法部星期二（1月3日）宣布，59岁的纽约州尼斯卡尤纳居民郑晓清（音译自Xiaoqing Zheng）当天被判处24个月监禁，罪名是串谋窃取通用电气(GE)的商业秘密并有意让中国获益。

据美国之音报道，美国司法部助理部长奥尔森（Matthew G. Olsen）在司法部的声明说：“这是经济间谍的教科书式案例。郑利用他被信任的地位，背叛了他的雇主，并与中国政府串谋，以窃取创新性的美国技术。司法部将让那些通过阴谋为外国强权窃取宝贵商业秘密而威胁我们国家安全的人承担责任。”

检察官弗里曼（Carla Freedman）在声明中说：“郑试图通过窃取其长期雇主通用电气公司研制和拥有的商业秘密，来使其个人致富，并使中国获益。我们将继续与联调局合作，在那些罪犯试图非法利用美国的创造力时，让他们承担责任。”

根据美国司法部之前公布的信息，郑晓清2008年至2018年夏受雇于位于纽约州斯克内克塔迪的通用电气发电部门，担任工程师，专业是涡轮密封技术。他在2018年被捕。

2019年，一个大陪审团指控郑晓青犯有经济间谍罪以及串谋盗窃通用电气公司有关涡轮发动机的商业秘密，起诉书提出了14项控罪。一同被起诉的还有他在中国辽宁的商业伙伴张晓溪（音译自Xiaoxi Zhang）。郑和张在中国合办了航空技术公司。根据起诉书，今年49岁的张晓溪是中国公民，与郑晓青有姻亲关系，郑晓青是中国裔美国公民。

检方说，审判期间出示的证据显示，郑晓清和中国境内的其他人串谋窃取通用电气公司的地基和空基涡轮技术，并有意为中国以及中国的公司和大学谋取利益。

经过历时四个星期的陪审团审判后，郑晓清于2022年3月31日被裁定串谋从事经济间谍活动的罪名成立。在其它11项指控上，陪审团或者裁决他无罪，或者无法达成一致裁减。

美国联邦调查局负责反情报事务的助理局长科勒（Alan Kohler）在星期二的司法部声明中说：“郑晓清是千人计划成员，心甘情愿地窃取专有技术并将其送往中国。让今天的量刑裁决提醒人们，联调局仍然致力于追查那些与中国勾结并窃取美国商业秘密的人。”

联调局驻纽约州奥尔巴尼分局的主任特工迪吉塞皮（Janeen DiGuiseppi）在声明中说：“郑博士利用了一套复杂的程序，蓄意从通用电气窃取商业秘密，以使中国获益。今天的监禁判决表明了他的行为的严重性以及经济间谍对美国构成的危险。”

联邦地区法院法官达格斯蒂诺（Mae D’Agostino）还判处郑晓清支付7500美元（约1万零85新元）罚款，并在监禁结束后接受一年的监督释放。