深圳二手房成交量再腰斩：业主报价直接低于参考价

2022年刚刚过去，深圳二手房市场交出了自己的成绩单：二手住宅共成交约21701套，较2021年成交量下滑46.68%，接近腰斩，月均成交仅约为1808套。

据证券时报报道，在深圳前海经营房产从业三年的中介黄经理说：“诺德假日一度被奉为前海神盘，两年前66平方米的户型最高叫价超过1000万元（人民币，下同，约200万新元），现在叫价760万元价格还可以谈。”

他说：“2022年，我身边近一半的同事都转行，能熬过来实属不易。“月均不到2000套的成交量，还不到深圳二手房成交荣枯线（5000套）的一半，难以支撑整个中介市场。”

除了成交量下降，深圳二手房价格也出现明显松动，特别是越来越多二手房源按照甚至低于参考价出售。黄经理说：“2021年，大家都说深圳二手房参考价定得太低。现在，许多购房者反而觉得这个参考价并不低。现在，一些小区的二手房真实价格已经可以呈现在房产交易平台，并不是因为深圳的二手房参考价政策放松，而是因为业主的报价直接低于参考价。”

乐有家研究中心此前公布的数据显示，去年11月深圳超40%房源低于参考价成交，接近参考价（成交价与参考价差值10%以下）房源成交占比高达85%，可见目前深圳二手房低于或接近参考价成交已成为常态。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉说，2022年，热点城市二手房交易套数都在下跌，比如北京下跌27%，杭州下跌39.4%，深圳二手房成交量大幅下跌也并不算出奇。问题是，如果看2021年，北京二手房交易套数上涨了15%，杭州下跌了22.2%，深圳已经下跌超过50%。也就是说，深圳连续两年二手房交易量接近腰斩。

美联物业全国研究中心总监何倩茹说，深圳楼市的调整已经接近两年时间，多数片区房价也已回调至2019年的水平，为响应国家对于刚需、刚改客户的购房支持，我们认为很多过于严厉的调控措施都应该适当放松，其中就包括二手房的参考价政策。