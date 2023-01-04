查贿选 台南检警宪调122人同步搜索侦讯正副议长与蓝绿议员10人

台南市议会议长选举贿选疑云近日不断发酵。台南市地检署星期二（1月3日）深夜进入包括正副议长在内的多名议员住处和办公室搜索，并将九名涉案人员带回侦讯。

综合台湾联合新闻网、中时新闻网、《上报》、Yahoo新闻等报道，台南检警宪调星期三动员122人、兵分26路，分持法院核发的搜索票，对10名涉案人员的办公室、服务处和住所同步展开搜索。除了民进党正副议长邱莉莉、林志展之外，跑票的三名国民党籍议员李文俊、张世贤、李镇国、无党籍议员黄丽招的服务处和住处也遭到搜索。

此外，早前已退党的前民进党中执委郭再钦、台南市议会无党团结联盟名誉顾问团团长杨志强、台南市区渔会理事长林士杰、黄怡萍（李文俊友人）、高梅仙（李镇国妻子）等五名涉案人也遭到锁定。目前检方仍在厘清案件中。

截至星期三早上，已有九人接受侦讯，仅林士杰尚未到案，初询作业仍在进行中，未进入检察官复讯阶段。检方连夜进行侦讯后，邱莉莉等八名被告分别以10万元（新台币，下同，约4400新元）至50万元交保，郭再钦及杨志强则被羁押禁见。

据悉，检方还在曾任台南市议会无党团结联盟名誉顾问团长的圆山国际开发公司总裁杨志强办公室内发现已捆好的一叠叠现金，总计近1000万。检方怀疑是准备发给跑票议员的贿选金，但现金的金流仍有待厘清，检方已将这笔款项扣押。

台南市议会于去年12月25日选举第四届正副议长。台南市议会的国民党党团原属意与多次当选议长的无党籍议员郭信良合作竞选议长之位。但选举当天，在国民党籍三名议员“倒戈”跑票及民进党籍议员和友党议员的支持下，民进党籍议员邱莉莉以过半36票击败竞选连任的郭信良，当选新议长，而第三届议会副议长林志展则成功连任。国民党三名议员事后都被开除党籍。

不过，台南地检署在去年11月就接获消息，称此次议长选举出现贿选的情况，只要投票给邱莉莉当选议长，一张票可获得2000万、副议长则一张票1000万，导致三名国民党议员跑票，转而支持民进党候选人。在这之中，郭再钦被指是此次贿选的幕后操盘手，蓝营议员也多次点名郭再钦是幕后金主，杨志强则是贿选的中间人，但相关人员都矢口否认，贿选争议就此暴发。

除了贿选争议，还有消息称，民进党籍的林志杰曾将蓝营议员方一峰请上车，并恐吓方一峰在此次议长选举中只有“不出席”或“投自己”两个决定，“否则就给你好看”，更引发黑金介入选举的争议。随后，林志杰强烈反驳这一消息，并宣布退出民进党。

接获消息后，台南地检署立即成立专案调查小组。在去年12月25日台南市议会宣誓就职当天，专案小组也在议会厅中搜证，直到1月3日才正式采取行动。

担任民进党正副议长督导小组召集人、台南市长黄伟哲受访时表示，自己尊重检调的办案，希望检调能够查明真相以昭公信。对于正副议长督导小组召集人的职责，黄伟哲也说，督导小组是希望尊重党内民主程序，如何合纵连横都交由党团自主，以党团自主为最高的原则。