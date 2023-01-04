感染XBB.1.5毒株大便失禁？中国专家：不必杞人忧天

针对网络上有关冠病XBB.1.5毒株会造成大便失禁的传言，中国专家回应称，不必杞人忧天，也无需囤积纸尿裤和蒙脱石散等腹泻药。中国疾控中心病毒病所回应，暂未监测到XBB.1.5本土病例。

综合每日经济新闻网和健康时报报道，有网民于星期二（1月3日）称，上海已出现XBB.1.5病例，因为感染之后会无意识地腹泻，呼吁人们囤积点纸尿裤。相关词条也冲上了百度新闻和微博热搜榜前列。

武汉雷神山医院感染三科五病区主任方邦江教授表示，一般的‘病毒性感冒’也会导致恶心、呕吐、腹泻等‘胃肠型感冒’症状，这是正常的病理反映。他呼吁人们不要惊慌，“不必杞人忧天”。

方邦江称，没有必要盲目囤积纸尿裤和蒙脱石散等一些止泻药物。

他也说，目前上海所发现的奥密克戎BQ.1和XBB毒株，仅在极少数入境隔离人员中检出，尚未在社会面上造成本土传播。

中国疾控中心病毒病所星期三（1月4日）发布消息称，中国现阶段流行的毒株仍以BA.5的亚分支BA.5.2和BF.7为绝对优势毒株；土病例中暂未监测到XBB.1.5本土病例。

中疾控说，没有证据显示XBB.1.5进化分支，比其他毒株更容易导致严重的腹泻或胃肠道其他临床表现。

针对XBB.1.5是否会引发新冠病毒的第二轮感染，中疾控指出，个体在感染BA.5.2或BF.7后产生的中和抗体，在短期内（3个月）会维持相对较高水平，预期对其他奥密克戎变异株分支（包括XBB）有较好的交叉保护作用。因此短期（3个月）内，由XBB系列变异株包括XBB.1.5引发大规模流行的可能性极低。