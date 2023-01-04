陈吉宁在新年首个工作日调研民生工作

星期二（1月3日）是新年第一个工作日，中共上海市委书记陈吉宁前往城市公园、社区菜场和老旧小区，实地调研民生工作推进情况。

据第一财经报道，陈吉宁在调研时指出，要不断实现人民对美好生活的向往，需要扎扎实实落到每一项民心工程、每一件民生实事的推进见效中。要深入学习二十大和总书记习近平考察上海重要讲话精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，认真践行人民城市理念，以更多惠民生、暖民心的举措不断增进民生福祉，提高人民生活品质，奋力谱写“城市，让生活更美好”的新篇章。

位于浦东滨江核心区域的世博文化公园，是上海优化生态系统、提升空间品质、延续世博理念、建设生态之城的重大举措。目前，公园北区已建成开放，公园南区正抓紧建设。在完成表皮结构封顶、启动山体景观种植的双子山项目现场，陈吉宁登高俯瞰公园整体规划建设进展，了解项目功能定位和绿色低碳理念运用，随后前往公园北区的申园察看。

他说，要精益求精、精雕细琢做好建设、开放、管理的大文章，加强空间设计，完善服务配套，强化综合体验，把最好的资源留给人民，用优质的供给服务人民，打造开放、融合、共享的城市大公园。

陈吉宁还在社区菜场调研，说社区菜场最贴近老百姓日常需求，保供稳价关系到大家的切身利益。要密切监测春节期间肉禽蛋奶等重要农副产品价格变化，强化供需对接，畅通物流网络，确保供应充足、物价稳定。要加快落实稳岗举措，保持过年期间摊位经营主体、市场服务人员等队伍稳定。

调研老旧小区时，陈吉宁说，老旧小区改造关系到群众的居住安全和品质生活。要深入践行人民城市理念，聚焦群众“急难愁盼”，想办法、谋实招、促实效。要结合区域实际，加快健全工作机制、积极创新工作模式，真正把好事办好、实事办实。