台南议长贿选案 涉案正副议长等八人交保两人羁押

台南地检署侦办台南市正副议长选举贿选案，星期二（1月3日）兵分26路搜索多名涉案人相关处所，并传回侦讯。截至星期三早上，议长邱莉莉等八名被告分别以10万元（新台币，下同，约4370新元）至50万元交保，前民进党中执委郭再钦及案件中间人杨志强被羁押禁见。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，检方调查小组星期二深夜至星期三凌晨侦讯了正副议长与蓝绿议员等10多人，包括民进党台南市议长邱莉莉、副议长林志展，与李文俊、张世贤、李镇国等三名跑票的国民党议员及无党籍市议员黄丽招等共六名议员；另有前民进党中执委郭再钦、无党团结联盟名誉顾问团团长杨志强、黄怡萍（李文俊友人）、高梅仙（李镇国妻子）、台南市区渔会理事长林士杰（未到案）等五名涉案人。

在台南检调漏夜侦讯后，检方对相关被告强制处分，于凌晨到清晨陆续出炉。截至星期三早上8时，已有八人交保，分别是邱莉莉以50万元交保、林志展20万元、黄丽招10万元、李文俊25万元、张世贤10万元、李镇国15万元、黄怡萍20万元、高梅仙10万元。

此外，检方向台南地方法院声请羁押禁见郭再钦和杨志强。

台南市议员去年12月25日在台南市议会宣誓就职后，随即展开正副议长选举，在民进党团一致性投票、友党支援及三名国民党籍市议员跑票下，邱莉莉、林志展顺利当选正副议长，击败竞选连任的郭信良。

然而，这场选举事前就因不间断的黑金、贿选传闻闹得沸沸扬扬，台南检警调当天也在议事厅搜证，星期二发动搜索侦办。