香港著名音乐家顾嘉辉逝世 代表作包括《上海滩》等

著名音乐家顾嘉辉于加拿大逝世，享年92岁。顾嘉辉被视为香港粤语流行曲的殿堂级人物，代表作包括《狮子山下》、《上海滩》、1983年《射雕英雄传》主题曲《铁血丹心》等。

据《星岛日报》报道，顾嘉辉擅于作曲、编曲以及指挥，曾经先后栽培过不少歌星。 1970年代初期至1980年代中期是其事业巅峰期，自1990年代起淡出乐坛，长居加拿大温哥华，投身艺术创作。顾嘉辉的姊姊为活跃于上世纪50至60年代知名女艺人顾媚。

顾嘉辉于1961年，首次参加邵氏电影《不了情》的作曲比赛，创作了处女作：由陶秦填词及顾媚主唱的《梦》，正式开始其音乐生涯。

1970至80年代是其创作巅峰期，他写下了多首脍炙人口的代表作，例如《啼笑因缘》、《田园春梦》、《狂潮》、《心有千千结》、《近代豪侠传》、《陆小凤》、《家变》、《奋斗》、《倚天屠龙记》、《亲情》、《狮子山下》、《网中人》、《京华春梦》、《轮流转》、《上海滩》、《俩忘烟水里》、《万水千山纵横》、《今晚夜》、《忘尽心中情》、1983年《射雕英雄传》多首主题曲包括《铁血丹心》、《一生有意义》以及《世间始终你好》等等。

顾嘉辉自1990年代起就慢慢淡出乐坛。在半退休生活中，他专注于绘画；2006年与姊姊及弟弟顾嘉锵于香港大会堂联袂举行画展“万水千山总是情”。

顾嘉辉2014年因获香港中文大学颁授荣誉博士学位返港，香港中文大学合唱团为此举办《不朽香江名句－向顾嘉辉致敬》音乐会，并联同徐小凤及张敬轩演唱多首经典作品，顾嘉辉亲自指挥《摘星》及《随想曲》，返场时更与一众嘉宾领唱《狮子山下》。

顾嘉辉2015年决定正式退休；同年获颁“金紫荆星章”。 2018年底，顾嘉辉重返温哥华退休，直至离世。