反修例被捕6000人待定案 港警方称短期内决定

在2019年爆发的反修例风波中，香港警方共逮捕了1万多名人士，其中仍有6000人还在调查中。香港警方对此表示，将在短期内决定这些案件的处理方式，并将以案件的严重性来决定。

香港警方星期二（1月3日）回应香港《明报》的询问时，截至去年10月31日，共有1万零279人因与反修例相关的违法行为而被捕，当中2915人已完成或司法程序正在进行；约900人的案件因为涉及“理大冲突”，案件性质严重且复杂，涉案证据数量庞大，需要较多时间调查。

至于余下约6000名被捕者，警方称会审视这些案件的证据，考虑多项因素，包括案件的严重性，并将在短期内决定处理案件的方式，有需要时会征询香港律政司意见。不过，香港警方并未有提到具体将会是什么方式，例如搁置调查或销案。

香港立法会议员张欣宇去年12月引述邓炳强说，香港警务处正检视这些剩余的案件，并在数周内通知当事人检控与否，至于当中有多少人会被检控，将基于检视结果。

另一名立法会议员狄志远则引述保安局局长萧泽颐称，约6000名被捕人当中大部分个案性质轻微，将宽松处理。但萧泽颐没有提及具体数字，也没有明言是否不起诉。

狄志远星期二也在记者会中透露，将于星期三再就此事与萧泽颐会面。

据悉，香港警方目标在今年1、2月内完成较不复杂案件的调查工作，预计大部分案件将会“搁置调查”。但消息人士强调，这不等于“放生”被捕者，如果出现新证据，不排除重启调查。

以往有聘请反修例运动出狱年轻人的叶兆辉形容，如果警方能销案，将意义重大，也能够消除年轻人的担心。据他了解，有很多被捕的青少年因为不知何时被起诉，最后决定离港，特别是15至29岁的青年人。他认为，如果警方能销案，是踏出“正确的一步”，能帮助很多青年人终结案件，“快快重新上路”。