苏贞昌宣布“还税于民” 向全民派发6000元新台币

台湾行政院长苏贞昌星期三（1月4日）宣布，2022年超征税收中可动用的1800亿元（新台币，下同，约78.69亿新元）将预留400亿元应付不时之需，其余则由全民共享，每人发6000元，希望开春后给全民一个新春的祝福。

综合台湾《联合报》和中央社报道，苏贞昌和台湾总统蔡英文星期二前后宣布“还税于民”将以发现金的方式后，苏贞昌星期三进一步宣布，1400亿将发放全民，共享经济成果，预计每人发6000元。

此外，苏贞昌还说，有关不需要再经修法程序的部分，也特别让低收入户、中低收入户的民众能得到及时的温暖，他交代台湾卫福部约请各县市政府的社会局长，一起来商量。中央会把钱拨到地方，希望地方政府赶快作业，最快能够在农历新年前，加发低收入户每人750元、中低收入户每人500元，能够每个月入帐，今年一年都照这样来做。

他表示，希望全民共同努力的经济成果，台湾政府应让劳、健保能够永续，让台电为大家节约用电，各方面也能继续经营，电价也能稳定，同时也能强韧经济。

苏贞昌称，国民党执政的时候，常常可以看到收入、税征有短征的情况，举例来说，像2009年国民党执政，就曾经短征了2000多亿元，但蔡英文上任以来，看到年年实征数，都比预算数多出很多，这是行政效率跟全民共同努力的成果。

他说，蔡英文在12月31日主持国安财经相关的会议中，明确做了裁示。行政院虽然在年假休息中，各部会也都在开会，研拟落实蔡英文裁示，对于1800亿元，准备预留400亿元应付不时之需，其余1400亿元则让全民从小到老能够共享经济成果，每人6000元。

台湾去年税收超征4500亿元，朝野立委强烈要求“还财于民”。原本坚持要把钱用在刀口上的蔡英文，星期二在脸书改口称，除了要预留一笔钱因应不时之需外，将保留一定额度，用发现金的方式让全民共享。