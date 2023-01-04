台北诚品信义确定12月关门 开业至今近2亿人次光顾

台北诚品信义店今年12月熄灯成定局。诚品发声明说，因房东确认收回建物，诚品信义店将营业至2023年12月合约结束为止，但坚持24小时阅读灯火永不熄灭。

台媒中央社报道，市场传闻说，诚品24小时店有可能将由松烟诚品接棒，但目前未获诚品证实。

诚品星期二（1月3日）发声明说，“看似一段旅程的结束，却也是迎向未来的全新开始”，诚品信义店集合展现4500家中外文出版社的精彩，开业至今迎接来自全世界的读者顾客近2亿人次。诚品团队承诺，会持续以快乐和正向的态度开创未来，并坚持24小时阅读的灯火永不熄灭。

诚品也提到，诚品亚洲最大店点新店裕隆城、台中七期全新大店，都将在下半年与民众见面；诚品将深入全台开展社区创新店，积极整合线上下全通路，提供全天24小时生活与阅读的美好。

诚品同时对厂商发出通知，告知因房东确认收回建物，诚品信义店将营业至2023年12月合约结束为止。

据报道，诚品生活董事长吴旻洁在去年股东会上透露，诚品信义店将在2023年底租约到期，两次加码提出很好的租金条件，未获得主要房东统一集团同意，市场已盛传统一集团希望收回自行经营开出时代百货，但诚品仍希望尽力争取。

统一集团继6月宣布整合信义诚品店的房东持份，已于去年12月30日公告，由统一企业子公司统上开发建设整体承接，被各界视为是统一集团收回信义诚品、自行经营的起手式；如今诚品已正式对外公告，信义诚品2023年12月熄灯已成定局。