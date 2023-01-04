港律政司长：今年内逐步修改过时不适用条例

香港律政司长林定国称，部份在香港回归前订立、现已过时且不适用的法律尚未修正，香港特区政府计划将在今年内逐步完成修改。

林定国星期三（1月4日）在《大公报》撰文说，香港律政司自去年底就已采取更积极措施，就70多条需要作出“适应化”的法例主动与相关政策局共同研究，以先易后难方式，期望在今年内逐步完成部分“适应化”的工作。

不过，他也坦言，研究过程中遇到的问题比想像中来得复杂，“但律政司必定迎难而上，竭尽全力尽早完成这重要任务”。

林定国强调，香港拥有“一国两制”下普通法法制法治环境的独特优势，却成为部分西方国家及敌对势力的攻击重点，不断借机抹黑、诋毁香港的法律及司法制度，甚至是恶意攻击法院的判决。“我们绝对不能天真地认为这些恶意行为会减少或停下来，相反必须以底线思维做好准备，迎接可能越演越烈的攻击。”

他还提到，今年港府会主动走出去，说好香港法治及法制的真实好故事，现正筹备在春季到欧洲访问国际法律组织以及到东南亚推广香港的法律服务，“将香港建构成亚太区国际法律服务及争议解决中心，必然是未来重点”。

他也表示，感谢北京中央选择在香港设立国际调解院的筹备办公室。相关法律及实际准备工作已基本完成，期望在本年初筹备办公室能正式投入工作。