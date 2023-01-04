阿里巴巴股价一度上涨9％ 重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融增加注册资本

中国监管机构批准蚂蚁集团的一项计划，为其消费金融部门增加105亿元（人民币，下同，约20亿新元）注册资本，这标志着政府下令对这家金融科技公司进行的整顿取得了进展。

重庆银保监局官网显示，根据12月30日公告，重庆银保监局已经批复通过重庆蚂蚁消费金融公司的增资方案。重庆蚂蚁消金公司是蚂蚁集团发起设立的消费金融公司，于2021年6月获批开业。

批复文件显示，蚂蚁消金注册资本由80亿元增至185亿元。彭博社报道，本次出资52.5亿元的蚂蚁集团在交易完成后将控制其一半股份，杭州市旗下一家公司将持有10%的股份，成为第二大股东。

这解决蚂蚁集团的一个关键障碍，在创纪录的首次公开募股（IPO）于2020年胎死腹中后，蚂蚁集团寻求满足监管机构的要求。中国监管机构过去几年一直在压抑影子银行，以降低经济风险，蚂蚁集团仍在等待取得金融控股牌照，之后会更像一家银行一样受到监管。

据报道，随着世界第二大经济体步履蹒跚，此次批复是另一个北京对其庞大的互联网行业立场软化的迹象，该行业传统上是增长的重要推动力。上周，腾讯等公司的游戏获批版号。

增加注册资本的消息传出后，蚂蚁集团的关联公司阿里巴巴股价一度上涨9％，恒生科技指数涨幅扩大至3.3%。腾讯股价上涨近4%，百度飙升6%。

Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd.分析师Leon Qi在一份报告中写道，将此举视为蚂蚁集团的监管整改告一段落的一个信号。他说，一旦融资完成，消费金融部门将能够处理1.1万亿元的贷款。