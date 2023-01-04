中国天府可乐原运营方申请破产 现运营方不受影响

天府可乐原运营方申请破产清算，但是现运营方不受影响。天府可乐（重庆）饮品有限公司董事长称，“大家今后还是能喝到天府可乐”。

综合每日经济新闻、界面新闻和红星新闻报道，重庆市第五中级人民法院于2022年12月29日发布的《企业破产清算案件管理人选定公告》显示，中国天府可乐集团公司（重庆）正在进行破产清算流程。

作为现运营方的天府可乐（重庆）饮品有限公司董事长蒋林表示，破产清算的是原运营方中国天府可乐集团公司（重庆），是一个天府可乐集团最初注册的老公司。因此这次破产清算并不会影响天府可乐的正常发展，“今后还是能喝到天府可乐”。

据蒋林介绍，天府可乐的上级主管企业重庆轻纺控股集团在2018年将原企业的品牌、配方、知识产权以增资的方式，成立了现在天府可乐（重庆）饮品有限公司。从那时起，中国天府可乐集团公司（重庆）与天府可乐的生产经营无关。

关于申请破产清算，他指出，这是按照中国国家相关规定，将原来的“僵尸”企业破产清算。

据报道，相应信息显示，天府可乐（重庆）饮品有限公司正在扩产。

网络资料显示，天府可乐起家于四川成都，在上世纪80年代曾被定为国宴用饮料。当时，天府可乐在全中国建有108家联营厂，年销量高达20多万吨，利税超过7000万（人民币，约1400万新元，下同）。在配方上，原料用到了川产白芍的天府可乐是中国第一个真正意义上的中国国产可乐。

据了解，天府可乐与百事可乐在1994年共同成立了合资公司重庆百事天府公司后，天府可乐的产量持续下降，最终停产。

随着近年中国国货复兴，天府可乐在在2016年高调复出，但业绩却并不乐观。天府可乐（重庆）饮品公司在2021年营收1651.87万元，净利润-1832.47万元；2022年1至5月，营收932.55万元，净利润-407.22万元。