消息：中国金稳委要求对重要地产企业给予更多融资支持

消息人士透露，中国决策层计划加大支持力度，助力一批被视为具有系统重要性的开发商度过流动性危机，以避免行业整体出现硬着陆风险。

据彭博社报道，不愿具名的知情人士称，中国国务院金融稳定发展委员会上周指导证券业和银行业监管机构，就优质房企资产负债表支持计划，抓紧落实具体举措。优质房企的界定标准包括审计师连续三年对财报出具无保留意见、无包括公开市场违约在内的重大不良记录和属于“系统重要性”房企等。

知情人士说，监管部门和金融机构可根据监管指引和自身合规要求制定新的优质房企白名单。从过往经验看，进入支持名单的开发商有望在债权及股权融资等多方面获得支持。中国证监会主席易会满11月曾提出对房企合理债券融资、并购重组和配套融资以及有一定比例涉房业务的企业的股权融资提供支持。

上述最新计划凸显在中国楼市创纪录低迷和严峻的资金压力下，决策层对房地产领域政策立场的转变。中国金融监管部门自11月来已经出台包括16条金融举措等一系列政策支持。国务院副总理刘鹤上月还公开表示，房地产业是中国经济的支柱，正在考虑新的举措努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。

根据彭博汇编的数据，中国有超过100家市值至少10亿美元（13.42亿新元）的上市房地产开发商，在最近一期经审计财报被出具了标准无保留审计意见。知情人士说，监管部门一般不会公开披露入围优质开发商的具体名单。

尽管近几个月楼市支持措施密集出台，但当前政策实际效果甚微。中国的房屋销售12月继续下滑，更凸显疫情肆虐下扭转房地产市场低迷所遭遇的重重挑战。以新房价格为例，中指院数据显示，2022年全国百城新建商品住宅价格为2015年以来首次年度下跌。

中国从2021年开始实施三道红线并建立银行业房地产贷款集中管理制度，这些意在遏制房地产市场泡沫和限制部分大型开发商杠杆水平的举措，叠加疫情冲击的背景下，中国恒大和融创在内的多家大型房企债务风险爆发。