北约前秘书长访台 吁民主盟友合作对抗威权主义扩张

北约前秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）星期三（1月4日）访问台湾时说，台湾人民有权决定自己的未来，并呼吁全世界民主盟友合作，来对抗威权主义的扩张。

据台湾总统府发布的新闻稿，台湾总统蔡英文星期三在台湾总统府接见来访的北约前秘书长、现为民主联盟基金会主席的拉斯穆森，台湾外交部长吴钊燮和总统府秘书长李大维陪同。

蔡英文致辞时说，台湾守在全球民主防线的最前线，未来将和更多的民主阵线盟友携手合作，共同维护印太地区的和平、安全及稳定。台湾会继续努力，为全球的民主自由尽一份心力。

她还说，面对威权主义不断扩张，上个礼拜台湾提出“强化全民国防兵力结构调整方案”，未来台湾也将持续提升整体国防战力，并和更多民主阵线盟友携手合作，共同维护印太地区的和平、安全及稳定。

拉斯穆森致辞时则说，他此行访台，是要展现强力支持，台湾人民有权利决定自己的未来，也支持台湾生存在自由民主环境的权利。他在访台时也与蔡英文交换意见，讨论台湾与欧洲如何进一步加强合作。

他说，自己在五年前成立民主联盟基金会，目的就是要加强全世界民主盟友的合作，来对抗威权主义不断扩张。他认为，全球民主盟友代表全球经济60%的占比，如果能共同努力，相信这是一股令人敬畏的力量，会对包括北京在内的威权主义国家有所吓阻。

拉斯穆森还表示，自己深信民主是世界上最强健的力量。决定自己生活方式的权利，将激发社会许多创造力；质疑既定教条的权利将创造进步；而拥有反对当权者的言论权利，则有助创造更有效率、更透明的政府。

据法新社报道，拉斯穆森的基金会从2020年起连续三年邀请蔡英文在年度民主峰会“哥本哈根民主高峰会”（Copenhagen Democracy Summit, CDS）上发言，但在2021年受到了北京的制裁。

蔡英文表示，感谢拉斯穆森过去连续三年邀请她参加“哥本哈根民主高峰会”，让她在会议上分享台湾的民主经验，并且与多位理念相近的国家领袖一起呼吁全球民主联盟盟友加强合作，来因应威权主义的挑战；拉斯穆森则说，他非常荣幸在过去三年能够邀请蔡英文在峰会上致词，也非常期待今年峰会能再度聆听蔡英文的演讲。