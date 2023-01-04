抖音聊天桌面端上线 专家：难复刻微信成功路径

中国媒体报道，短视频平台抖音推出了聊天桌面端，现有Windows和Mac两个版本。不过专家分析，抖音很难复刻微信聊天工具的成功路径。

时代财经星期二（1月3日）晚报道，抖音聊天桌面端的更新时间为2022年12月30日，最新版本为1.0.0。企业信息数据库“天眼查”显示，在2022年10月，“抖音聊天桌面端软件”著作权就已获得登记批准，著作权人为北京微播视界科技有限公司。

据报道，目前用户需要通过抖音应用程序扫码登录抖音聊天桌面端，应用界面与多数聊天软件一致，不过仅有聊天消息和朋友列表两个页面可以切换。在消息界面，抖音聊天仅支持发送图片、文字和聊天表情。用户可以通过桌面端发起群聊，并支持搜索用户名添加新的好友。

一名试用抖音聊天的抖音用户说，目前抖音聊天的功能过于单一，“还不如直接在抖音里面聊”。这名用户也说，日常在抖音里聊天最常见的对话，就是朋友之间一键转发分享短视频到私信，互相留言评论。在抖音聊天桌面端，虽然可以接收到朋友发来的视频，但还是在手机上边刷边聊更方便，桌面端暂时还没有出现支持她继续使用下去的功能。

据报道，相比之下，抖音内置聊天功能的可玩性更丰富，包括在消息里打开视频聊天、叠加抖音热门滤镜，和朋友一起看短视频、抢红包，一起玩你画我猜、五子棋等小游戏。

事实上，在社交方面，日活用户超过6亿的抖音此前在应用程序内部做出多项尝试。

在陌生人社交上，去年上半年，抖音曾推出类似微信“摇一摇”的“抖一抖”，还在消息页面中新增“兴趣匹配”，围绕同一个短视频匹配用户，可以进行匿名或公开身份交流；而在熟人社交方面，抖音也上线了“密友时刻”（现已更为“抖音时刻”），可以发布专属的图片、视频，仅好友可见，还可以将照片投屏到对方的手机桌面。

时下热门的元宇宙，抖音也有涉及，先后推出虚拟形象“抖音仔仔”和虚拟空间“抖音小窝”，用户可以装扮仔仔及小窝，互相串门，通过小窝进入对方的抖音主页观看作品。

不过，抖音社交的试错时间有限，仅半年时间，兴趣匹配功能已不见入口，抖音小窝也已经在2022年12月31日下线。

值得注意的是，围绕“短视频+社交”，字节跳动也曾经成功运营过日活用户千万级别的多闪应用程序，但尚未实现进一步发展，于2021年将用户账号并入抖音。

从多闪到抖音聊天，抖音从没放弃过社交梦。抖音集团CEO张楠在2021年的一次公开演讲中说，抖音的社交是“自然发生的过程”，用户的表达互动需求在抖音内部开始发酵，促进了抖音的社交。

尽管如此，业内普遍认为，微信的国民级应用地位难以撼动。

2022年第三季度，微信及WeChat月活用户达到13.09亿。对于很多用户来说，微信不仅是通讯工具，也是办公软件、社交平台，以及支付工具。

时代财经引述浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林说：“抖音在社交方面很成功，在短视频方面几乎是这几年最成功的传媒互联网企业。”他认为，在短视频成功之后，抖音也想更加深入到个人的私域社交圈，所以才推出抖音聊天。

但盘和林分析，抖音聊天很难复刻微信聊天工具的成功路径，“其要获得更多用户青睐，需要和微信错开竞争，走差异化的道路。个人认为，抖音短视频更多面向公域流量，所以其可以成为文化群体、粉丝群体等特定群体群聊的工具，成为一种社交组局工具，但不会成为类似微信这样的私域领域的工具”。