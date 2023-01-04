中信银行宁波分行原行长吴学文被双开

中国中信银行宁波分行原行长吴学文被“双开”（开除党籍和公职）。

据中共中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组、宁波市监委星期三（1月4日）消息：经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组与浙江省宁波市监委对吴学文严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，吴学文破坏组织原则，违规选拔任用干部，政绩观扭曲，规则意识淡漠，违反国家法律法规，不正确履行职责，造成重大损失和不良影响；利用职权和职务上的影响为亲属、特定关系人大肆谋取利益，通过金融产品投资和其他交易形式掩盖权钱交易实质，收受巨额财物；突破道德底线，长期与他人保持不正当性关系，是“两面人”和隐性腐败的典型。

通报写到，吴学文严重违反中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，且十八大乃至十九大后不收敛不收手不知止，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪、违法发放贷款犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

公开信息显示，吴学文曾担任中信银行宁波分行党委书记、行长多年。2022年8月12日消息，吴学文主动投案。

在此之前，中信银行原党委副书记、行长孙德顺，中信银行广州分行原党委书记、行长谢宏儒，中信银行哈尔滨分行原党委书记、行长于成信等人被查。