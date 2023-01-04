八款游戏在华获批 韩游戏业界喜忧参半

中国国家新闻出版署上周发布游戏审批信息，进口网络游戏中有八款韩国游戏获得版号，但韩国游戏业界却喜忧参半。

韩联社报道，2017年“萨德”反导系统入韩以来，中国基本将韩国游戏拒之门外。2020年12月获批的《魔灵召唤：天空之役》（Com2uS）和2021年6月的《黑色沙漠》（Pearl Abyss）是仅有的两根独苗。

不过，上个月包括电竞服务商SmileGate的人气之作《命运方舟》在内，《第七史诗》《冒险岛：枫之传说》《二之国：交错世界》《战之刃：幸存者》《传奇商店：经营与打造》《剑与骑士团》等八款韩国游戏同时叩开中国市场大门。

重返中国市场的期待，在获批消息发布次日普遍推高韩国游戏商的股价。但业内也有意见认为韩国游戏在华前景不容一味乐观，今后中国是否对韩国游持续放行，也有待观察。

报道说，韩国游持入华必火的时代早已一去不复返，制作精良的手游《黑色沙漠》未能大热便是一例。况且获得版号并不意味着实际上市，时机选择也要审时度势。

另有观点认为，中国的游戏研发能力已经赶超韩国，不再需要“限韩”赢得发展时间。韩联社引述韩国游戏学会会长魏晶泫说，此次放行的游戏是已经面世两三年的旧作，不再有突出的竞争优势，目前还没出现足以笑傲中华的得意之作，关键在于打磨有国际号召力的优秀作品。