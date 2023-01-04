陆港通关引发港人担忧 香港抢药潮再起

中国大陆与香港的通关即将在1月8日落实，但这也引发香港市民担忧，各地再现抢药潮，导致退烧、止痛等药物供应不足，价格也水涨船高。多名专家和业界人士呼吁市民勿囤积药物。

据香港中通社报道，中国大陆近期面临疫情暴发三年来最大的一波感染潮，有专家形容这波疫情犹如香港去年年初暴发的第五波疫情，药物、疫苗等需求急升。在中国大陆疫情高峰之际落实通关，香港市民也担忧这会为香港带来额外的疫情风险。

近期香港药房出现抢药潮，香港药店必理痛等个别药物补货遥遥无期，退烧止痛药价格水涨船高。报道称，这或多或少反映港人的紧张状态。

港九药房总商会副理事长张德荣星期三（1月4日）在电台节目上说，香港生产的“扑热息痛”药物未来一至两周内会有较多供应，他呼吁市民不要囤积太多药物，以一人计有10至20粒退烧止痛药已足够。

张德荣说，他留意到近日许多市民购买止泻药，相信与近期有流传消息称病毒会引致肚泻有关。他说，香港药厂应付香港供应已足够，但若要应付市民买药寄回大陆的需求，则要一段时间才会有充裕供应。至于有部分市民在药房购买到散装药，张德荣提醒须查看原本包装，以确保是注册药物，市民不应购买水货药。

香港医院药剂师学会会长崔俊明指，近期市民对退烧药、喉糖和伤风药需求增加，但家中储备五天份量的药物已经足够，若服药五天仍未痊愈，应该求医。

崔俊明强调，香港药物供应仍然正常，诊所和医管局门诊有一定存量，医管局已向香港生产商购买扑热息痛药物，本月中会有新一批供应。

有商界人士担心，通关之余也要注意会否出现“反噬”作用，尤其近日多个国家或地区收紧从中国大陆入境的限制，而香港与北京密不可分，担忧港人外出可能会受影响。

行政会议召集人叶刘淑仪则认为，其他国家或地区若从科学角度，多了解登机人士健康状况，逻辑上无可厚非，但如果是因为纯粹担心大陆疫情数据不足，“其实美国、英国一样都无公布完整数据。”质疑外国就入境设限只是“政治表演”，借操弄防疫措施达政“围堵”目的，认为不应因此减少通关名额。

站在香港角度，叶刘指港府在疫情数据公布相当透明，相信从疫情防控、科学角度，香港即使与大陆通关，都不会对外地构成显著风险。

对于在政治层面，大幅放宽大陆人入境香港，会否给予机会西方国家口实留难香港，叶刘指相信绝大部份国家都会依循科学、合理角度作决定，也不希望有上述情况发生，否则对大家都无好处。

事实上，香港政务司长陈国基星期二已去信韩国、美国、澳洲等国驻港领事，指对港人施加检测要求无需要也不合适，并要求各国撤销限制。