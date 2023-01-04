港媒：陆港通关首阶段先开放落马洲 高铁暂不开

中国大陆和香港的通关在即，港媒消息称，港府最快会在星期三（1月4日）公布通关安排，初步拟定的计划是重新连接深圳福田的落马洲支线管制站，以及文锦渡客运管制站，意味着市民届时可乘搭东铁线前往落马洲站通关。

综合网媒“香港01”、中通社和《星岛日报》报道，消息人士透露，通关首阶段非所有口岸全面开通，会以有序方式循序渐进。通关初期也将设有出入境限额，暂定为每天3万至5万个名额，并需事先于网上预约取筹，先到先得。

消息称，首阶段将会重开落马洲支线管制站、文锦渡客运管制站，至于高铁香港段及罗湖管制站则暂时不会重开。水路的中港城码头及港澳码头，连同深圳湾口岸、港珠澳大桥管制站及机场也将会重新开放，即通关初期将会有七个管制站运作。

至于东铁罗湖站方面，消息人士称，由于受罗湖口岸重建工程进度影响，因此未能及时赶及重开。配额分布方面，消息人士透露，福田占3万5000个、深圳湾占1万个及文锦渡占5000个。

港铁星期二也在社交网站上传多张照片，显示有员工正在落马洲站进行清洁工作，以及检查车站与列车各项系统设备。港铁回应传媒查询时说，团队一直为通关做好各项准备，确保有足够人手配合通关安排等。

经营跨境直通巴士服务的“中港澳直通巴士联会”秘书长陈宗彝日前接受传媒访问时，引述业界消息指，深圳湾、文锦渡，以及港珠澳大桥的珠海口岸正积极协调中，业界目前已经有约150架跨境巴士准备就绪，预计全天可提供约600班次。

陈宗彝也说，直通巴士载客模式会与过往有所分别，以往是根据班次时间发车，但预料通关初期会以客满发车形式进行。至于路线方面要视乎需求决定，预料通关初期游客不会太多，加上农历新年期间商务活动也会较少，相信届时回乡客占多数，因此以五邑、开平、中山等为主。

不过，不少旅游巴士年久失修，陈宗彝认为目前当务之急是进行维修工作，业界期望特区政府能推出“复业基金”资助业界，并协助纾缓人手不足问题。