中金公司降低差旅标准 高级银行家出差要坐经济舱及火车硬席和二等座

据彭博社见到的一份内部文件，中国最大券商之一中金公司降低了对高级银行家的差旅标准，以响应政府促进共同富裕的号召。

报道提到，根据中金公司调整后的差旅标准，交通工具方面，董事总经理和执行董事职级人员大陆境内外出差从飞机公务舱降至经济舱，火车标准也降至硬席、高铁或动车二等座、全列软席列车二等软座。这项去年年中发布的差旅标准文件显示，一类城市的酒店费用标准降至每日850元人民币（约166新元），下调幅度高达38%。

在共同富裕的时代背景下，中国对民营部门展开全面整顿，以规制“资本无序扩张”。彭博社去年11月引述知情人士报道，至少四家国有控股的大型券商和基金公司正在起草方案，拟缩小高管与基层员工之间的薪酬差距。在华外资大行也被监管机构提醒要注意薪酬过高问题。

中金公司的这份费用政策文件还对制定原则进行了修订，调整后为“严格落实八项规定精神，对标对表上级单位”。文件还提到，“中国大陆境外公司及其子公司、分支机构在符合中央八项规定精神要求外，另行制定相关办法”。

按市值计算，中金公司是中国第三大券商。中信证券和中信建投等其他大型券商已降低差旅预算。

据报道，决策层希望中国大型金融集团降低工资成本，助力疫情后经济复苏。知情人士曾说，中国财政部2021年初向金融行业详细说明如何限制薪酬，包括中国主权财富基金及大型银行在内都收到指示。

文件还提出一些禁止事项，包括禁止因私使用网约车企业版，如上下班通勤，前往商场、医院、餐厅、学校等地的与业务无关的用车，禁止涉及高档会所、娱乐场所、KTV、风景名胜等地的用车。