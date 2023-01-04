上海加大投入使用Paxlovid和阿兹夫定

上海于周二（1月3日）开始，在115家二级、三级医院和113家社区卫生服务中心（社区医院）投入使用阿兹夫定片。

据第一财经报道，上述113家社区卫生服务中心包括长宁区北新泾、程家桥街道、虹桥街道等社区医院，杨浦区平凉、五角场、长海等社区医院，以及宝山区庙行镇、古村镇菊泉新城等社区医院。患者可就近在社区医院经医生问诊、评估后开具相应处方，医保挂网价格为270元人民币/瓶（52.47新元/瓶）。

而在此前的2022年12月30日，上海黄浦区、嘉定区、长宁区等部分社区卫生服务中心也到货了部分Paxlovid（奈玛特韦/利托那韦片），供辖区内有转重症风险因素的患者使用。

沪上多家社区医院负责人说：“医院最近刚到了一批阿兹夫定，加上之前已储备着的Paxlovid，可以基本满足辖区内居民的新冠抗病毒药物供应保障，后续也会陆续进行补货。”

抗病毒药物被认为是冠病救治“黄金72小时”中的关键。中国复旦大学华山医院感染科主任张文宏在一场内部培训会上强调，在这72小时中，首先要用上抗病毒小分子药物。

张文宏说：“社区医院是患者救治的第一道关口，只要用对了救治方案，我认为绝大多数患者都能在‘黄金72小时’内得到缓解，进而防止由轻症转向重症。”

张文宏强调，在这宝贵的三天里，首先应该将冠病抗病毒小分子药物用下去，“当前，二级和三级医院的床位周转一定是慢的，早期的轻症患者辗转于大医院排队、就诊、吊水，反而可能会延误、加重病情。在治疗的初期，在没有合并细菌感染时，一定要对症下药。”