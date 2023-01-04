中疾控：三个月内XBB毒株引发大规模流行可能性极低

中国疾控中心认为，虽然XBB系列冠病变异毒株引起全球关注，但中国三个月内由XBB系列冠病变异株引发大规模流行的可能性极低。

中疾控星期三（1月4日）在官方微信公众号发文称，11月以来，XBB.1.5毒株在美国冠病感染者中占比逐渐增加。根据美国每周监测病例预测，XBB.1.5的占比已于2022年12月30日达到40.5%，可能取代BQ.1.1和BQ.1，成为美国的优势流行毒株。截至2023年1月2日，XBB.1.5已在全球至少25个国家和地区监测发现。

关于目前XBB.1.5在中国国内的传播情况，文章指出，输入病例中，2022年10月至12月，中国通过基因组测序已经发现输入XBB病例199例，包括九个亚分支，其中四例为XBB.1.5输入病例。

针对XBB.1.5是否会引发第二轮感染，文章称，有报道称XBB.1.5可能有较强的免疫逃逸能力，引起国际关注。但美国疾控中心的监测数据证实，近几周XBB系列变异株占比增加期间，冠病感染者报告数、住院病例数、死亡病例数并未出现显著增高。在美国，XBB.1.5引起的再感染比率还需要进一步动态观察。

文章指出，中国目前本土流行的绝对优势毒株是BA.5.2和BF.7，个体在感染BA.5.2或BF.7后产生的中和抗体，在短期内(三个月)会维持相对较高水平，预期对其他奥密克戎变异株分支(包括XBB)有较好的交叉保护作用。中国短期内(三个月)由XBB系列变异株包括XBB.1.5引发大规模流行的可能性极低。

关于XBB.1.5的致病性和毒力，文章认为，XBB.1.5虽然引起全球范围的关注，目前，未见任何国家报道XBB.1.5感染者的致病力增加，也无感染者住院比例和病死比例增加的报道，也未见其引起的临床症状与其他奥密克戎亚分支的差异。

据介绍，XBB为冠病病毒奥密克戎BA.2衍生的2个变异株BJ.1和BM.1.1.1的重组毒株。随着XBB系列子代亚分支在美国等国家流行比例逐渐增加，XBB衍生的子分支XBB.1.5相比XBB其他亚分支，其传播优势进一步增强。