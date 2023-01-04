消息：中国放松房企融资重要渠道

中国监管部门正在深化对房地产市场的更多支持举措。消息人士透露，作为中国国内房企融资的重要渠道之一，房地产私募基金已重启新增备案。

据彭博社报道，知情人士透露，中国证券投资基金业协会近期窗口指导多家地产私募基金，明确此前被叫停的住宅类房地产私募基金恢复新增备案。官网信息显示，基金业协会受证监会监督管理，不过中国证监会暂未回应置评的请求。

房地产私募基金一度成为不少房企“前融”业务的主要资金来源。所谓“前融”，指的是房地产企业在没有获得土地证的情况下拿到的资金。中国自2020年下半年推出了旨在约束房企债务扩张的“三道红线”和贷款集中度管理等制度后，住宅类房地产私募基金的新增备案据悉在2021年8月被基金业协会叫停。

然而，随着去杠杆行动的推进叠加疫情冲击下的楼市销售持续低迷，开发商自2021年下半年开始陷入大规模违约。此后为避免房地产流动性危机影响中国的金融及社会稳定，监管层已连连出手，在银行信贷、债券和股权融资等方面松绑给予房企支持。

彭博社星期三（1月4日）也知情人士称，中国国务院金融稳定发展委员会要求对具有系统重要性的地产企业给予更多融资支持，以避免行业整体出现硬着陆风险。

根据基金业协会的数据，2021年中国房地产私募股权投资基金的数量与规模较2020年末分别下降13.6%和1.9%。