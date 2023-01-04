微博发起赔偿款募捐 刘鑫账号被禁言

“江歌案”当事人刘鑫（现用名刘暖曦）在微博为自己的赔偿款发起网络募捐后，微博账号被永久禁言。

综合澎湃新闻和微信公众号长安街知事报道，刘鑫的微博账号在星期三（1月4日）被永久禁言。她随后开设新号后再次被禁言。

据报道，江歌母亲江秋莲诉刘鑫案二审在2022年12月30日宣判。法院判决刘鑫支付近70万赔偿款（人民币，约14万新元，下同）。

据青岛中院的二审判决书，刘鑫需赔偿的数额，除了一审法院判决的赔偿江歌母亲江秋莲各项经济损失49.6万元、精神损害抚慰金20万元及案件受理费外，还需承担二审案件受理费1.076万元。

二审宣判后，刘鑫于星期一（1月2日）通过微博发文称：“法院既然这样判了，我只能扛。如果有人愿意帮我，我叩谢你们，我会一笔笔记下，希望有机会报答。”

该落款为“刘暖曦”的文章显示开通打赏，此前数百人次对该文章进行了现金打赏。

她表示，该文章打赏于星期二已经被关闭，总共收到2.56万元。

刘鑫微博账号@L-N-X-wisteria个人页面于星期三显示，“因违反社区公约，该用户处于永久禁言状态。”

对此，江秋莲表示，这是刘鑫在微博被永久禁言的第四个账号。

刘鑫随后新开账号@L-N-Xwisteria ，继续发文称“请给我介绍工作，我不怕吃苦什么都可以干”。不过，星期三中午时候刷新显示，“因违反社区公约，该用户处于永久禁言状态。”

据网络资料，刘鑫是“江歌案”的当事人。2016年11月3日凌晨，在日本东京住所门外，江歌被室友刘鑫的前男友陈世峰杀害，年仅24岁。因认为刘鑫对江歌的死亡存在重大过错，江歌母亲江秋莲启动对刘鑫的法律诉讼。该诉讼案的一审在2022年1月10日宣判。