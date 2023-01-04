台军警监系统被指使用大陆零件 中科院：无资安泄密疑虑

台湾军营内设置的警监系统被爆使用来自中国大陆的零件，同时雄三导弹也被指曾送往大陆维修。对此，台湾中山科学研究院强调均没有涉及资安或泄密疑虑。

台湾《镜周刊》星期三（1月4日）刊登报道爆料，台湾国防部斥资128亿元（新台币，下同，约5.59亿新元）经费在全台284个军方营区设立的智慧型警监系统，其第一阶段“球型”监视器的相关设备中，使用了大陆制的晶片和零组件。

智慧型警监系统让台军能透过云端伺服器即时监控营区状况。

据台湾《上报》报道，中科院对此说，本案于2019年4月17日决标签约，依当时采购作业规定以原产地认定不得为大陆地区产品。而球型监视器的厂牌为瑞典AXIS，生产地为瑞典，符合当时采购契约与规定。

中科院指出，球型监视器经拆机检查，各项关键零组件模组之晶片、记忆体等均非大陆制品；但电源讯号测试电路板为陆制品，属被动元件，并不属于关键零组件不得为陆制品禁用范畴，无涉及国安、资安或洩密疑虑。

中科院提及，本院于2021年起精进采购规定，除符合原产地不得为大陆地区外，另增订采购品项之关键零组件（如：中央处理器、记忆体、晶片等）也不得为陆制品，并于开标时执行产地国别审查，实机功能测试（POC），合格后拆机确认无陆制品，决标后加强履约督导及制程查核，验收阶段针对交货品项执行拆解与验测等强化查核作业，禁止陆制品渗入。

另外，《镜週刊》还爆料，有着“航母杀手”之称的雄三导弹，当中的经纬仪出自瑞士徕卡（Leica），日前因连接器针脚松脱，中科院委由代理商送回原厂维修，但却被原厂辗转送至大陆山东，中科院直到发现修好的经纬仪从大陆寄回后才发现，引起防空测试等机密资料曝光的疑虑。

对此，中科院称，记忆卡已拆除、代理商也向徕卡原厂抗议，要求不得再转送中国大陆。