境内人民币延长交易至凌晨

在岸人民币外汇市场时隔七年后，再次延长了夜盘交易时间。但由于受到需求不多和合规等方面的限制，这项旨在促进人民币国际化的措施推出首日，市场反应暂显冷清。

据彭博社报道，自2023年首个交易日开始，在岸外汇市场每日交易结束时间自北京时间23时30分延长至次日凌晨3点。彭博以外汇交易中心数据计算，周二（3日）首日在新增的这三个半小时内，在岸人民币对美元即期成交量合计1.32亿美元，仅为全天成交量296.16亿美元的0.45%。

这或许并不意外。外汇交易员们说，目前仅有为数不多的几家在欧美拥有分行的中资大行有能力稳定参与夜盘交易。一方面，中资银行的境内机构面临欧美时段客盘需求不足且夜盘人手紧张的限制；另一方面，外资银行在中国境内机构不仅有着类似的局限，而且他们的境外机构也多受制于合规而无法直接参与在岸交易。交易员并称，在首日的延长时段内尚未见到来自美资银行的大额成交。

彭博行业研究首席亚洲外汇与利率策略师赵志轩认为：“可能还需要运行一段时间，才能看见延长在岸交易时段的影响，”目前境外客户可以直接交易离岸人民币，即便确有在岸交易偏好或实际需要的客户，估计多数也拥有亚洲交易柜台，可以在亚洲时段进行操作。

从人民币汇率定价权的角度来看，赵志轩认为，目前欧美时段的价格传导可能还是更多从离岸传导至在岸汇率。“如果还有比较革命性的推进，可能是将在岸交易时段进一步延长至与离岸交易一致，为CNY和CNH融合铺路，但这估计不会是短期内发生的事。”

尽管首日延长交易时段稍显冷清，周二境内人民币的全天成交量较去年末已有明显恢复，全天达到接近300亿美元（401.83亿新元）水平。交易员称年初时银行自营重新开始建仓，交投趋于活跃，澳新银行周二报告也指出，随着中国退出动态清零的疫情防控措施，预计春节前将有出口商积压的结汇需求得到释放。

2016年起，在岸人民币外汇市场交易结束时间自16时30分延长至23时30分，其交易初期也遭遇了成交偏少、流动性较差的情形。经过数年培养，这一夜盘时段占全天交易量的比重有了逐步而缓慢的攀升。中国央行曾说，此举将为全球投资者提供更多便利，进一步提升人民币资产吸引力。

作为一个粗略的对比，彭博根据国际清算银行与东京外汇市场委员会披露的统计数据进行计算，在日元即期外汇市场2022年4月的日均交易量中，东京时段以外的成交占比高达总体的63%。

这或许表明从长远来看，人民币外汇市场的交易潜力可期。当然，日元作为发达市场货币并兼具避险属性，与人民币市场的发展状况有很大差异。考虑到离岸人民币缺少成交量统计数据，且在岸人民币也受禁止投机的实需原则管理，都使得在岸人民币在中国工作时段以外的成交数据暂不具备充足的代表性。