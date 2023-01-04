民进党廉政会拟18日讨论台南贿选处分 最重除名或停权

2022年底台南市正副议长选举涉及贿选、黑金疑云，台南地检署星期二（1月3日）已开展搜索侦查。民进党廉政会主委邱骏彦说，廉政会已启动调查，将在1月18日开会讨论，罪证确凿下，最严重处分就是除名或停权。

综合台湾《联合报》《上报》报道，邱骏彦星期三说，此案对社会影响大，廉政会已经着手搜集资料、进行调查，将于1月18日晚上开会处理。此外，也将处理民进党前中执委郭再钦因台南学甲炉渣案遭起诉一案，待证据确凿后讨论处分的问题。

他提及，廉政委员会的认定与法院认定不尽然一样，民进党最主要的是清廉，所以会以较严格的态度来处理。

台南市传出正副议长选举涉嫌贿选的情况，台南检警宪调星期三动员122人、兵分26路，分持法院核发的搜索票，搜索正副议长邱莉莉、林志展等多名议员住处，并将涉案人带回侦讯，厘清案情。邱莉莉、林志展星期三凌晨分别以50万元（新台币，下同，约2万1800新元）、20万交保。

陈其迈星期三陪同民进党北市第三选区立委补选候选人吴怡农扫街拜票时，针对台南正副议长选举涉贿选表示，支持检调彻查到底，“我们也会启动廉政会来进行了解”。

台湾总统府发言人张惇涵同日下午也对此回应，总统府尊重检调单位，也支持依法彻查到底、勿枉勿纵。