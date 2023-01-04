中菲将重启油气开发谈判

中国国家主席习近平与菲律宾总统小马可斯星期三（1月4日）在北京会晤，双方同意重启两国的油气开发谈判。

小马可斯星期二（1月3日）深夜抵达北京，对中国展开为期三天的国事访问，并在星期三分别会见习近平、中国总理李克强，以及全国人大常委会委员长栗战书。根据央视《新闻联播》报道，习近平和小马可斯举行会谈时，两人都提出愿重启油气开发磋商。

中菲两国是在2019年底菲律宾前总统杜特尔特执政时期，启动南中国海油气开发磋商，以缓和两国在南中国海的利益分歧，但杜特尔特政府在2022年6月小马可斯上任前，以宪法限制和主权问题为由宣布终止磋商。

习近平在同小马可斯会晤时说，中国始终把菲律宾放在周边外交优先方向，坚持从战略和全局高度看待中菲关系。

他对小马可斯说：“我愿同你保持经常性战略沟通，全面规划双边关系下一步发展，做互帮互助的好邻居，相知相近的好亲戚，合作共赢的好伙伴，为两国人民带来更多福祉，为地区和平稳定贡献更多正能量。”

习近平表明，中国愿同菲律宾继续以友好协商方式妥善处理海上问题，重启油气开发谈判，推动非争议区油气开发合作，开展光伏、风能、新能源汽车等绿色能源合作。

《新闻联播》也引述小马可斯说，中国是菲律宾最强劲的合作伙伴；菲律宾愿继续通过友好协商妥善处理海上问题，同中国重启油气开发磋商。

菲律宾官方截至星期三晚上7时40分尚未发布小马可斯与习近平会面的新闻稿。

根据菲律宾方面发布的文告，小马可斯在和李克强会面时，强调了菲律宾建立伙伴关系的重要性，不只是与中国的伙伴关系，也包括与其他伙伴的关系，以在当前的挑战下建设经济、推动社会转型。（联合早报北京特派员黄小芳报道）