世卫指中国冠病数据低估实际住院和死亡人数

世界卫生组织认为，中国的冠病数据并没有提供实际情况，并低估实际冠病住院和死亡人数。

据路透社报道，世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞安（Mike Ryan）星期三（1月4日）说：“我们相信，中国公布的现有数字，并不能充分显示出冠病在入院人数、加护病房入院人数方面所真正造成的影响，尤其是在死亡人数方面。”

瑞安也说，世卫组织认为，中国政府对冠病死亡的定义过于狭窄，并称：“我们仍然没有完整数据。”

中国官方去年12月说，由于冠病病毒导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断，归类为冠病病毒感染导致的死亡；因其他疾病、基础病，比如心脑血管疾病、心梗等疾病导致的死亡，不归类为冠病导致的死亡。

世卫组织认为，如果疑似或确诊病患的死因与临床相容性疾病有关，并且不涉及创伤等其他不相关死因，死因应该归咎于冠病。

中国在2022年12月9日、12月30日两次同世界卫生组织召开技术交流会议，就当前疫情形势、医疗救治和疫苗接种等技术议题进行深入交流。

据报道，中国顶尖科学家星期二（2023年1月3日）向世卫组织技术咨询小组提交数据，显示中国并没有出现新变种病毒。

世卫正做好准备，在星期四（5日）再次与中国科学家会面。这场会议是世卫与旗下成员国之间的冠病疫情会议的一部分。

世卫组织警讯和反应协调部主任马哈穆德（Abdi Rahman Mahamud）则提醒外界，随着中国家庭之后在农历新年假期期间聚集，这可能引发另一波感染浪潮。