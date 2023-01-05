台七名军官涉大陆间谍案 四人收押三人交保

台湾军方七名军官涉嫌中国大陆间谍案，其中四人获准收押，另三人交保候传。

综合台湾《联合报》《自由时报》《中国时报》报道，刘姓空军上校退伍后赴中国大陆经商，遭大陆情治单位收买，返台成立组织，吸收六名现役军官，透过他们刺探国安资料后，再交给大陆情治单位。

台湾高等检察署高雄检察分署星期二（1月3日）收网逮人，经复讯后依违反《国家机密保护法》等罪嫌，向法院声请羁押刘男等四人获准，其余三人分别以10万至20万新台币（下同，约4364至8729新元）交保候传。

被收押四人分别为退役刘姓上校、现役孙姓中校、龚姓少校及另一名刘姓少校，他们分别服务于空军或海军；交保三人则为邓姓、林姓和刘姓等现役少校，其中一人在陆军服役。

据了解，刘男2013年从空军退伍后，前往大陆经商，在军中仍有不少人脉。刘男在大陆经商期间，大陆情治单位藉由设宴、招待等方式吸收刘男，并要求他返台帮忙发展组织，透过原有人脉吸收现役军人，藉此刺探国安资讯，刘男同意后就在两岸往返，同时开设空壳公司以掩护陆方支付的非法报酬。

台湾法务部调查局国安站接获情资，调查发现该组织发展长达八年，至少已吸收六名现役军官，期间只要下游成功获得台湾的国安情资，大陆方面就会给予20万至70万新台币报酬，初步估算刘男收取金额高达数百万新台币，泄露军机情资包括国防战力部署等情资；而刘男会根据提供情资的重要性，分别给付3万至10万新台币不等报酬。

台湾高等检察署高雄检察分署指挥调查局搜索刘男等人住处、公司及海军、空军营区，并将刘男等七名共犯带回追查，检察官4日凌晨侦讯后，认定刘男等四人已交付军机资料给大陆，且有串供、灭证之虞，向法院声请羁押禁见获准；至于邓姓少校等三人因还在刺探阶段，予以交保候传。

台湾国防部说，本案是官兵主动检举调查，经长期监控、蒐证后，通报国安单位共同侦办，调查过程已妥采安全损害管控措施，全力配合司法机关侦办。