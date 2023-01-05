河北多个农村地区天然气断供限购 居民投诉挨冻

中国河北省部分地区据报出现天然气限购、断供问题，导致当地一些居民被迫在隆冬腊月中挨冻。

财新网星期三（1月4日）引述多名河北省邢台市柏乡县内步乡村民报道，自2022年供暖季以来，柏乡县农村地区主要供气公司——柏乡县金鑫天然气有限公司（简称金鑫公司）就频繁出现天然气限购、不定时停气、燃气质量下降等问题。

他们透露，自2022年11月起，柏乡县村民每户每月仅能从金鑫公司购买200方天然气，当剩余气量低于30方时，用户需要拿燃气表气量照片去当地营业厅申购，一次仅能购买100立方米天然气。“每个月200多方，只够做个饭。”内步乡一名郭姓村民说：“燃气质量也明显不对，火焰颜色从供气初期的蓝色变成红色，有时候做饭都难。”

据报道，天然气限购的手段之一是，柏乡县大部分用户无法手机缴费，只能去营业厅排队购气。内步乡三村另一名郭姓村民说，柏乡县约有120个行政村，其中实现“煤改气”的村子几乎都由金鑫公司供气，而金鑫公司在当地仅有三个营业厅，最近的营业厅距离他家6公里。“营业厅离很多村子都比较远，前面排有五六十人的情况很常见。冬天线下购气很不方便。”

柏乡县金鑫公司为中国燃气全资子公司，曾多次给柏乡县农村“气代煤”项目设计-施工标段以及天然气管道施工项目招标。中国燃气是中国最大的跨区域综合能源供应及服务企业之一，在中国运营超过1700家公司，拥有660多个具有燃气特许经营权的管道燃气项目，并在华北地区“煤改气”工作中扮演重要角色。

另据澎湃新闻星期四（1月5日）报道，近期也有多位网民在人民网“领导留言板”留言反映遭遇天然气限购、停气等问题。

其中，河北邢台一位网民上周五（12月30日）在人民网“领导留言板”留言投诉称，邢台市任泽区倪家庄村一直没办法购买天然气，导致家里没办法正常取暖。“老人阳过了，身体虚弱，在家里身体都冻坏了。”

河北邢台南宫市一位网民上周三（12月28日）也在人民网“领导留言板”投诉称，南宫市苏村镇采用天然气壁挂炉取暖，现在经常停气，白天只有三餐做饭供气，晚上一停就是一夜，“现在家中有老人、有年龄不到五个月的婴儿，经常冻得无法休息，大人都冻感冒了，全镇冻感冒发烧的人很多”。

对此，邢台南宫市委办公室上周五统一回复，经调查核实，网民反映问题属实。邢台南宫市委办公室并说，该问题的原因主要是中燃公司在全省范围内气源合同量不足，供气量与需求量间存在缺口。同时，南宫市领导已就问题展开协调调度，要求企业马上进行整改，确保群众温暖过冬。

据财新网报道，问题主要矛盾在于，上游气源单位按照非居民用气价格给下游城燃公司供气，但城燃公司的终端销售价格受管制，只能按较低的居民用气价格结算。

报道引述一名地方燃气公司负责人说：“上游气源单位并未提供足够的管制气资源，除了中石油在天津市、河北省供应的部分管制气外，余下的以及包括中石化、中海油在内供应的全部为高价气。2020-2021年采暖季，河北省农村‘煤改气’居民用气量中只有29.6亿方执行居民门站价格，其余37亿方全部为高价气，‘三桶油’供气价格高于城燃公司终端居民气价0.85元（人民币，约0.17新元）/方。”此外，进口气价也在飙涨。

上述地方城燃企业负责人也透露：“今冬，城燃公司要求上游气源单位按照居民价格结算农村‘煤改气’用户气价，但是中石油不同意，没能给足城燃公司农村“煤改气”的居民用气量，导致下游城燃断供。”

不过，一名熟悉河北省城燃市场的人士向财新网说，城市燃气关乎国计民生，上游供气单位和下游城燃公司有什么纠葛，都不该扯上终端用户。“老百姓用气、购气难，不符合国家保障民生的目。”

据报道，缺乏一手气源、市场气价高企，而终端民用气价较低，无法疏导上下游价差压力，气源成本与销售气价倒挂加剧，是资源实力较弱的民营城燃公司目前面临的根本性难题。而当初借势县城、农村“煤改气”大举进入城燃市场的中小民营公司，随着“煤改气”工程接近尾声，市场红利退去，如何持续经营，保障终端居民用气安全、稳定，成为这些燃气公司接下来亟待解决的难题。