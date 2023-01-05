中菲联合声明同意基于《南中国海各方行为宣言》和国际法和平处理争议

中国国家主席习近平与菲律宾总统小马可斯星期三（1月4日）在北京会晤后，两国星期四（5日）发表联合声明，强调南中国海争议不是双边关系的全部，同意妥善管控分歧，也同意在《南中国海各方行为宣言》以及《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》基础上，以和平方式处理争议。

据新华社报道，中菲联合声明共涵盖28项内容，其中多项涉及南中国海问题。

南中国海主权争端是中菲最大的摩擦点，中菲2019年开始尝试通过南中国海油气开发协商缓和利益分歧，但杜特尔特政府在去年6月小马可斯上任前，以宪法限制和主权问题为由宣布协商已终止。

声明说，两国元首就南中国海局势深入坦诚交换意见，强调南中国海争议不是双边关系的全部，同意妥善管控分歧。双方重申维护及促进地区和平稳定、南中国海航行和飞越自由的重要性，同意在《南中国海各方行为宣言》以及《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》基础上，以和平方式处理争议。

声明也说，两国元首一致认为建立信任措施有助于增进互信，肯定中菲外交磋商和中菲南中国海问题双边磋商机制的重要作用。双方决定建立中国外交部边海司与菲律宾外交部海洋司直接沟通机制。

声明提及，双方认识到两国海警开展务实合作的重要作用，重视并同意尽早召开中菲海警海上合作联合委员会第四次会议，适时举行年度防务安全对话。

此外，两国元首强调《南中国海各方行为宣言》对于维护南中国海和平稳定的重要意义。声明提到，忆及2022年11月11日在柬埔寨金边通过的《纪念〈宣言〉签署二十周年联合声明》，承诺继续全面有效完整落实《宣言》，推动按照相互商定的时间进度，早日达成有效、富有实质内容、符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内国际法的“南中国海行为准则”。

两国元首也一致同意在新形势下进一步加强中菲全面战略合作关系，做互帮互助的好邻居、相知相近的好亲戚、互利共赢的好伙伴，并重申1975年中菲建交联合公报等文件精神，包括通过和平方式解决一切争端、相互尊重国家主权和领土完整、互不干涉内政等。菲律宾重申恪守一个中国政策。

同时，两国元首欢迎在中国亚细安（东盟）全面战略伙伴关系框架下加强中国亚细安合作，并重申支持亚细安在不断演进的亚太地区架构中保持中心地位，支持亚细安一体化和共同体建设。

在油气合作领域，声明指出，中菲双方同意牢记2018年签署的《中华人民共和国政府与菲律宾共和国政府关于油气开发合作的谅解备忘录》精神，在已有成果基础上，尽早重启海上油气开发磋商，造福两国及两国人民。双方将在太阳能、风能、电动汽车、核能发电等领域探讨合作。

在基础设施建设方面，双方表示愿持续深化共建“一带一路”倡议和“多建好建”规划对接，高质量推进基建项目合作。双方续签“一带一路”合作谅解备忘录，签署帕西格河桥梁项目框架协议和中方援菲基建项目交接证书，并就支持菲律宾基础设施建设相关贷款协议交换意见。双方将进一步深化基础设施建设合作，打造达沃－萨马尔大桥等重点工程，在商定的地点探讨开展经贸创新发展合作，共同维护产供链稳定。

根据声明，双方还强调科技创新的重要性，并就中国亚细安科技创新合作优先领域交换意见。双方同意探讨开展气象合作、航天测控合作等领域合作。双方愿积极考虑建立火箭发射信息通报机制，在火箭残骸回收返还方面开展合作。

声明最后说，小马可斯对习近平以及中国政府和人民的热情友好接待深表感谢，并邀请习近平在双方方便的时候再次访问菲律宾。

小马可斯星期二（1月3日）起对中国展开为期三天的国事访问，并在星期三分别会见习近平、中国总理李克强，以及全国人大常委会委员长栗战书。

这是小马可斯去年6月出任总统后第一次访华，也是中国在2023年接待的首位外国领导人。习近平星期三在人民大会堂为小马可斯举行欢迎仪式，也举行欢迎宴会，高规格接待小马可斯。