香港赴日航班8日起可降落所有机场

从本星期天（1月8日）起，香港飞赴日本航班可在所有机场降落，并可适度增加赴日航班趟次。

综合网媒“香港01”和《明报》等报道，日本政府星期三（1月4日）宣布进一步放宽对香港航班赴日限制，由本星期天（8日）起香港赴日航班可使用指定七个机场以外的其他日本机场，并可增加若干由香港赴日航班。

香港运输及物流局局长林世雄对此决定表示欢迎，并指港府会继续和日本当局跟进，以期待日方能撤销所有针对香港航班的限制（限制香港赴日航班趟次增幅），减少对旅客的影响。

港府发言人4日在声明中说，日本当局自2022年12月30日开始限制当地机场处理由香港出发的载客航班。港府连日来一直与日本当局积极沟通。运输及物流局4日再次与日本当局举行视像会议，得悉日方会放宽限制。由1月8日起，由香港前往日本机场的载客航班将可使用成田、羽田、关西、名古屋中部、新千岁、福冈和那霸以外的其他日本机场。日本当局同时容许航空公司恢复增加若干由香港前往日本机场的航班。

发言人说，在有关的放宽实施后，日本当局仍然限制由香港出发的载客航班的增幅。港府会继续要求日方撤回所有针对香港航班的限制。

香港多家航空公司营运往返日本航班，上周因限飞措施而削减航班趟次。

国泰航空称，知悉日本当局就入境限制的最新安排，将调整航班以切合市场需求。

香港快运说，正审视航班情况以配合市场需要，将透过官网持续发放最新消息，星期四（5日）下午提供进一步资讯，顾客现阶段毋须致电客户联系团队查询。

香港航空也称，正评估情况并根据市场需求调整航班，现阶段正继续营运往东京、大坂、札幌和冲绳航班。

日本除解除香港航班降落当地机场限制，香港运输及物流局称，航空公司可增加若干香港赴日航班，而首次营办往返香港和日本航线的大湾区航空，可如期开展其往来成田机场的新航班。

大湾区航空4日也宣布，将如期于1月12日起推出一个星期七天的香港至东京（成田）航班航线，HB530航班每日早上9时20分从香港飞往东京（成田）；HB531航班每日下午4时从东京（成田）飞往香港。

承办赴日旅行团的东瀛游执行董事禤国全说，日方早前的航班限制措施，令该公司去年12月30日至本月初有500至600名顾客受影响，大部分改团，不过有200多人退团，造成损失。

禤国全称，日方4日公布放宽安排，相信对农历新年档期“帮助大”，不过仍待航空公司公布最新航班安排，才可进一步部署。