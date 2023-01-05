台美21世纪贸易倡议新回合谈判下周登场

台湾和美国将于下周六（1月14日）起一连四天在台北举行“台美21世纪贸易倡议”新回合谈判会议。

综合《自由时报》、《联合报》、中央社报道，台湾行政院经贸谈判办公室星期三（1月4日）晚发布新闻稿说，台湾部分将由行政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮带队上场，并称台美双方工作阶层仍就个别议题进行视讯讨论，因此议程尚未完全确定，但期盼此次会晤能够进一步促进达成倡议目标。

彭博社引用美国在台协会的声明报道，美国方面的主谈人为美国贸易代表署（USTR）助理贸易代表麦卡廷，而美国相关政府部门也会派员参加。

据亲绿的《自由时报》报道，台湾行政院官员说，目前还不确定美国官员这一次赴台的人数；至于麦卡廷是否拜会台湾总统蔡英文、行政院长苏贞昌，官员则说要看美国在台协会的安排。

台美去年6月启动“台美21世纪贸易倡议”，范围包含贸易便捷化、中小企业、反贪污等11项议题，同年8月18日启动谈判，11月上旬曾在美国纽约举行首次实体谈判会议。

11项议题当中，台湾锁定贸易便捷化、中小企业、反贪污和良好法规等四项，盼一有阶段性成果，就能先签署首批协定，整体目标则是明年底、美国举办亚太经济合作会议（APEC）峰会前完成谈判，并获致高标准且具经济意义的贸易协定。