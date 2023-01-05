彭丽媛：亲仁善邻、协和万邦是中华民族奉行的处世之道

中国国家主席习近平夫人彭丽媛与菲律宾总统小马可斯夫人丽莎参观中国国家博物馆时说，“亲仁善邻、协和万邦”是中华民族奉行的处世之道，并表示期待中菲人民弘扬传统友谊，推动两国关系不断迈上新台阶。

新华社星期四（1月5日）报道，彭丽媛与陪同小马可斯访华的丽莎于星期三（4日）下午共同参观中国国家博物馆。

据报道，彭丽媛与丽莎一同参观了由中国国家博物馆和故宫博物院联袂推出的“和合共生——故宫·国博藏文物联展”。展厅陈列的青花开光花鸟图菱花口折沿盘等400余件中国历代文物藏品，展现了中华文明深厚的历史底蕴和中华民族“尚和合、求大同”的价值追求。

新华社也特别提到，彭丽媛同丽莎边看边交流，并说双方愉快回忆起两国老一辈领导人交往的历史，对两国友好关系发展感到高兴。

报道还引述彭丽媛说，“亲仁善邻、协和万邦”是中华民族奉行的处世之道。中菲是隔海相望的近邻，菲律宾是海上丝绸之路沿线重要国家。期待两国人民弘扬传统友谊，推动中菲关系不断迈上新台阶。丽莎则说，中菲人民应传承丝绸之路精神，不断增进互信友谊。

小马可斯星期二（3日）起对中国展开为期三天的国事访问，并在星期三分别会见习近平、中国总理李克强，以及全国人大常委会委员长栗战书。

这是小马可斯去年6月出任总统后第一次访华，也是中国在2023年接待的首位外国领导人。习近平星期三在人民大会堂为小马可斯举行欢迎仪式，也举行欢迎宴会，高规格接待小马可斯。