中国央行称今年货币政策将精准有力 推动经济整体好转

中国政府将焦点从防疫转向促增长之后的新一年，中国央行称，2023年要精准有力实施好稳健的货币政策，推动经济运行整体好转。

彭博社报道，中国央行周三（1月4日）上午以视频形式召开2023年工作会议。央行网站发布的会议新闻稿称，要突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作；综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；支持房地产市场平稳健康发展。

央行并说，要加大金融对国内需求和供给体系的支持力度，支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设；坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题；并重申要有效防范化解重大金融风险。

据报道，去年年底召开的中共中央经济工作会议上，领导层承诺将提供更强有力的货币和财政刺激，并支持民营企业。随后，中国有关政府部门纷纷表态，新的一年要把经济增长放在突出位置，扶持房地产行业平稳发展，进一步表明经济发展将是今年的头等要务。

在中国突然大幅度放宽防疫政策后，经济仍旧受到普遍感染潮的干扰，中国央行至少未来几个月预计将会维持宽松的货币政策。央行近期说，将会专注于支持国内需求并保持信贷总量有效增长，2023年的货币政策刺激措施至少会和去年一样强劲。

在房地产方面，市场对五年期LPR下降的猜测也在升温。如果这一抵押贷款的参考利率下降，或可刺激购房需求。

市场人士还提到，今年外部环境也将给予中国央行更大的宽松空间，因美联储预计将会完成加息周期，给人民币兑美元提供支撑。

央行年度会议并称，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；今年要有序推进数字人民币试点。同时，进一步发挥中国国务院金融委办公室牵头抓总作用，健全金融稳定保障基金管理制度；并强化系统重要性银行监管，加强金融控股公司监管。