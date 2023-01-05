中国驻刚果使馆：一名中国公民遭绑架不幸遇害

中国驻刚果民主共和国大使馆通报，一名中国公民在当地被绑架，不幸遇害。

据“中国驻刚果民主共和国大使馆 ”微信公众号星期三（1月4日）通报，一名中国公民去年12月29日在科卢韦齐失踪，后发现是遭绑架勒索，不幸遇害。目前案件主要犯罪嫌疑人已被抓获，该案正在进一步调查处理之中。

据通报，刚果自卫组织联盟同M2312月29日在北基伍省鲁丘鲁地区通戈村激烈交战，该联盟声称杀死13名M23武装人员。

通报称，民主同盟军（ADF）1月1日袭击了北基伍省贝尼至卡辛迪公路的一辆货物卡车，造成两人死亡。1月2日，一颗地雷在南基伍省鲁济济平原被玩耍的儿童引爆，造成两名儿童死亡，六人受伤。

通报说，1月2日至4日，M23同刚政府军交火，先后占领北基伍省鲁丘鲁地区Kisharo镇和Nyamilima镇，导致当地民众被迫逃离家园。

通报称，当前，刚果（金）安全形势严峻复杂。12月中旬以来，M23同刚政府军在刚东部北基伍省鲁丘鲁地区再度交火，且仍未撤离占领区，请中国公民切勿前往交火地区。已在当地的中国公民请密切关注安全形势变化，及时采取避险、安保措施。

通报续称，刚东部伊图里、北基伍、南基伍、上韦莱等省面临极高的武装袭击、人质绑架风险，涉中国公民和机构恶性案件多发。请在上述高风险四省的中国公民加快撤离。已在当地的中国公民如尚未报备，请尽快向使馆进行个人信息报备。对拒不进行信息报备，坚持前往或停留上述四省的人员，由此产生的一切后果将由其个人负责。

通报说，刚东南部科卢韦齐、卢本巴希、利卡西等地涉及中国企业和公民的抢劫、盗窃等恶性治安案件仍呈高发之势。请在境内的中国公民和中资机构充分认识当前安全形势的严峻性、复杂性，坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理。密切关注当地安全形势，加强风险防范意识，以最高标准加大安保投入，统筹好安全保障和生产经营。

通报还说，地处安全形势明显恶化区域的中资机构，请切实采取措施，避免非必要外出，压减非必要人员，并认真做好突发事态下调整生产经营和人员安排的应急预案。如遇紧急情况，请及时报警并同使馆联系。