新年伊始陆港股市势如破竹 政策利好涌现助恒指迈向近半年高位

近期房地产、互联网以及通关积极消息频出，陆港股市开门后势头强劲，开年以来港股在亚洲市场中表现最佳。

彭博社报道，陆港主要股指周四（1月5日）早盘均上扬，迈向四连涨。其中恒生指数盘中涨幅靠近3%，迈向去年7月以来高位，在隔夜中概股劲升之后，恒生科技指数也一度上涨逾3.9%，四日涨幅最大超过12%，不过当前涨幅有所收窄。A股中沪深300指数迈向一个月来最大上涨。

虽然中国大幅度放宽防疫政策后市场对疫情暴发和反复仍存有担忧，但中国进一步支持房地产政策的预期、疫情高峰后消费复苏、互联网监管缓和，以及香港和大陆通关在即均成为投资者买入中国股票的理由。中国央行在最新的年度会议中说，今年货币政策将精准有力，推动经济运行整体好转。

报道引述中泰国际分析师颜招骏说：“稳增长政策和经济开放的预期是促成资金流入港股的主因，在强预期支撑下，港股在春节长假前走势会偏稳......但经济修复路径并非一帆风顺，美联储加息对港股的流动性约束并未完全消除。”

美联储在12月政策会议纪要中继续强调抗通胀决心，并对市场的降息押注提出异议，以及提到不要低估联储维持高利率的意愿。

连续上涨之后恒生指数已站上年线，港股相较A股的强劲走势也使得恒生沪深港AH溢价指数降至去年2月以来的低位。同时，恒生指数的14天相对强弱指标当前已超过70，显示超买，或预示该指数短期有一定的回调风险。