TikTok在美南达科他州扳回一城

美国联邦政府和至少18个州最近对在政府所有设备上使用TikTok设限。不过，南达科他州的第二大城市却反其道而行。

《华尔街日报》报道，拉皮德城议会本周早些时候，以8比1的投票结果否决了一项禁止在市属设备和网络上使用TikTok的提案。这项禁令原本还将禁止市政机构使用这款应用程序。

当前在全美各地，政界人士和各州州长着手针对TikTok制定限制措施，或威胁要采取此类手段，而拉皮德城的此次投票对于TikTok来说是一场初步的立法胜利，尽管只是小胜。

TikTok拥有大约1亿美国用户，其中许多是年轻人。鉴于这种火爆程度，围绕该应用限制措施的公众辩论可能拓展至国家安全方面考量之外的其他方向，许多美国官员已经提出了对这款中国拥有的应用的国家安全担忧。

拉皮德城的人口为7.6万，该市周二（1月3日）的市议会会议讨论了TikTok的问题。

TikTok在华盛顿仍然面临着更大的挑战。拜登政府的一些官员想试图迫使TikTok的所有者、总部位于北京的字节跳动将该应用出售给一家美国公司。一个由参众两院议员组成的两党小组提出了一项法案，将禁止所有美国人使用TikTok，不仅仅是使用政府设备的公务员。

推动强制出售或禁用TikTok的官员说，中国政府可能会命令TikTok收集美国用户的数据，或者左右美国人在该应用上观看的视频。TikTok强调会拒绝这样的命令。

在拉皮德城，市议员萨拉蒙说，他提出了市政府禁令的提案，此前看到联邦领导人和南达科他州州长采取了类似行动。萨拉蒙周三（4日）说：“如果你知道有威胁，却不提出来，那就是失职。”萨拉蒙是唯一投票支持该禁令的议员。他有可能参加6月份该市的市长竞选。

已宣布为市长候选人的市议员劳拉·阿姆斯特朗是反对这项禁令的人之一。她收到了来自互联网治理项目的网络安全研究人员的分析。该项目隶属于佐治亚理工的公共政策学院。该组织自称是独立的。报告的结论是，TikTok没有构成严重的安全威胁。其他研究人员则得出了相反的结论。

阿姆斯特朗说：“我并不是很喜欢中国政府，但我认为（我们对待TikTok）是媒体麦卡锡主义行为，卷入其中并非明智之举。”

