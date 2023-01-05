侯友宜：两岸需平等交流 彼此信任往前走

对于新任中国大陆国台办主任宋涛说，将在“一中原则”和“九二共识”基础上，与台湾“有识之士”协商两岸关系和国家统一，台湾新北市长侯友宜说，两岸交流一定要在平等、尊严、友善过程下，彼此信任往前走。

综合台湾《中国时报》《联合报》等报道，侯友宜星期三（1月4日）在市政会议后接受联访时，作出以上表述。

侯友宜的元旦谈话罕见提到俄乌战争、中美竞争与全球关税壁垒等国际议题，并指出，“台湾绝对不是强国的棋子”，必须团结凝聚所有力量，在全球化扮演关键性角色。侯友宜这席话被解读为备战2024总统大选的起手式。

针对目前美中对抗的国际局势，台湾应该站在什么立场提问，侯友宜4日接受联访时说，台湾在亚洲或全球居于重要战略关键地位，所以未来要从内部团结开始，不分党派凝聚向心力爱台湾、爱“中华民国”。

至于脸书换上全新“团结共好”封面引发可当做未来竞选总统口号的联想，侯友宜解释，他每年元旦都会放新的脸书照片，希望展现新的气势，大家凝聚向心力为这块土地努力、好好努力做事，“让新北荣耀，成为台湾之光”。

尽管侯友宜面对许多劝进声音仍秉持市政第一的风格，侯友宜的中学导师戴全明4日说，依自己对侯友宜的了解，他还没有做决定，也不会主动争取，除非国民党团结一致挺侯友宜，他才会考虑出来选。

戴全明说，从这次选战，即使对手不断攻击侯友宜，他仍以宽大心态对待，就可以看出侯友宜与对手的格局高下立见，他的论述方式不会造成争端，所以如果侯友宜当总统，台湾内部恶斗就不会如此严重，与对岸也能和平共处。若民进党继续执政，两岸可能会发生战争而两败俱伤，这是人民最担心的。

不过，戴全明也多次强调，鼓励侯友宜选总统是他个人的想法，不代表侯友宜的意见，而且自己一路看着侯友宜长大，自然是爱惜侯友宜的羽毛，如果国民党不能团结，选不赢的话，就希望侯友宜不要出来选。